Migrante ucciso in Calabria a colpi di fucile | c’è un indagato

Migrante ucciso : fermato un agricoltore : L'uomo, un 43enne, residente nella zona di Vibo Valentia, è un parente dei proprietari del terreno dove si trova la fornace dismessa in cui il giovane è stato ucciso. Attesi i risultati delle analisi ...

Migrante ucciso a Rosarno : c'è un indagato : Si tratta di un uomo di circa 40 anni, a cui è stato notificato l'avviso. Ora un esame tecnico dovrà verificare la presenza di polvere da sparo sui suoi vestiti. E' indagato per la morte di Soumayla ...

Migrante ucciso IN CALABRIA/ Sacko Soumalya - dove sono Salvini e Di Maio? : Sacko Soumalya, del Mali, è stato UCCISO in un'area industriale dismessa di San Calogero , VV, . Non si faccia propaganda, ma il governo deve parlare.

Migrante ucciso - sciopero in Calabria : Una giornata di sciopero in Calabria per la morte del giovane maliano, colpito a fucilate sabato sera nel Vibonese. Il 30enne era in prima fila nelle lotte per i diritti dei braccianti. Altissima l'...

Migrante ucciso in Calabria - c'è un indagato. Esame su residui sparo : Migrante ucciso in Calabria, c'è un indagato. Esame su residui sparo I carabinieri avrebbero notificato l'avviso a un 40enne per l'omicidio di Soumayla Sacko, il 29enne maliano morto a San Calogero , vicino a Rosarno. Sarà sottoposto allo stub, l'accertamento per verificare la presenza di polvere da sparo su mani e ...

Si tratterebbe di un agricoltore italiano di circa 40 anni che abita a San Calogero. È il primo risultato degli accertamenti dei carabinieri per l'omicidio del 29enne del Mali, ucciso a colpi di fucile sabato sera in provincia di Vibo Valentia.

Migrante ucciso a Vibo - indagato un uomo : 16.50 C'è un indagato per l'omicidio di Soumayla, il 29enne del Mali ucciso a fucilate sabato sera a San Calogero, in provincia di Vibo Valentia. Si tratterebbe di un 40enne del posto. Sarà sottoposto allo stub, l'esame per accertare la presenza di residui di polvere da sparo sulle mani e i vestiti. Oggi è stato conferito l'incarico al medico legale per effettuare l'autopsia sul corpo del giovane bracciante.

Conte : populisti? Ascoltiamo la gente. E ricorda il Migrante ucciso in Calabria : ... con tanto di coro, per il presidente del Consiglio, dai banchi della maggioranza, nel momento in cui Giuseppe Conte ha parlato di lotta alla mafia e di aggressione alla sua economia. I senatori di ...

Conte al Senato ricorda il Migrante ucciso in Calabria : La politica deve farsi carico del dramma di queste persone e garantire percorsi di legalità, che costituiscono la stella polare di questo programma di governo', ha detto Conte. Parole a cui l'aula ...

Migrante ucciso : Conte - inquietante - 2 - : La politica deve farsi carico del dramma di queste persone e garantire percorsi di legalità, che costituiscono la stella polare di questo programma di governo". Lo dice il presidente del Consiglio ...