Microsoft - il nuovo data center è in fondo al mare : La scelta del gigante informatico: i server saranno posti sott'acqua in un cilindro di 12 metri, immerso vicino all'arcipelago delle Orkney, nel nord della...

L'ex Microsoft Shane Kim è il nuovo CEO ad interim di GameStop : Dopo la morte di J. Paul Raines e le dimissioni di Michael Mauler, GameStop è ancora alla ricerca di un nuovo CEO dato che la nuova nomina di cui vi parliamo quest'oggi sarà semplicemente temporanea.Come riportato da Games Industry, L'ex dirigente di Microsoft, Shane Kim, ha ottenuto il ruolo di CEO ad interim di GameStop, ruolo che ricoprirà mentre continua la ricerca di una figura che ricopra stabilmente questa posizione. Kim fa parte del ...

Un dirigente Microsoft lascia intendere la progettazione di un nuovo dispositivo Surface : La famiglia Surface è uno dei settori di Microsoft meglio organizzati e con molti investimenti. Siamo passati da un singolo dispositivo ovvero la serie dei 2-in-1 a quella dei laptop, all-in-one, convertibili e display touch dalle grandi dimensioni con rispettivamente Surface Laptop, Surface Studio, Surface Book e Surface Hub.-- Contrariamente, infatti, a quanto affermavano gli analisti e alcuni rumor provenienti anche da fonti autorevoli che ...

Microsoft Store web : nuovo look e supporto installazione remota : Microsoft sta aggiornando, con dei test/AB, l’interfaccia web del proprio Store implementando anche una nuova e interessante funzionalità.-- Il nuovo look risulta essere decisamente più ordinato e minimal con dei colori prevalentemente chiari, sebbene ci saremmo aspettati qualche effetto del Fleunt Design System, che, ricordiamo, può essere implementato anche nei siti Internet garantendo una UI davvero molto elegante e moderna. Il nuovo ...

Nuovo record finanziario in casa Microsoft : raggiunti i 100 dollari per azione : Sembrava un traguardo fattibile per Microsoft e gli analisti davano il 2019 come possibile data ma, a quanto pare, la salute finanziaria dell’azienda è ancora più positiva di quanto si potesse pensare poichè il traguardo dei 100 dollari per azioni è stato raggiunto proprio oggi. E così, dopo aver superato Google in termini di capitalizzazione di mercato alcune settimane fa, ecco che arriva l’ennesimo traguardo per Microsoft che ...

Un nuovo standard USB per schermi Braille sviluppato grazie a Microsoft e Apple - : ... integrando nei suoi sistemi operativi principali e software funzioni che facilitano l'accessibilità su ogni fronte, ha rinnovato la home page di tutti i suoi siti web nel mondo, Italia inclusa, per ...

Microsoft lancia un nuovo racing game : Miami Street : Nel corso delle ultime ore Microsoft ha reso disponibile, a sorpresa, un nuovo racing game: Miami Street.Ebbene, come riporta Eurogamer, il lancio del gioco è avvenuto nel silenzio più totale. Il gioco, sviluppato da Electronic Square, propone una stile di guida spettacolare condito da effetti speciali, quick time event attivabili e molto altro ancora, discostandosi decisamente da Forza.Il gameplay proposto da Miami Street è accessibile a tutti, ...

Miami Street : Il nuovo Racing Game GRATIS di Microsoft : Mentre molti attendono il lancio di The Crew 2, Onrush o l’annuncio di Forza Horizon 4, Microsoft rilascia a grande sorpresa sul Windows Store, il nuovo Racing Game GRATUITO “Miami Street“, realizzato da Electric Square. Miami Street corre su Windows 10 GRATIS Miami Street è un Racing Game Free to Play, scaricabile gratuitamente ma con acquisti in gioco, che naturalmente non sono obbligatori. Il gioco ...

Microsoft Store : scoperto nuovo bug in Windows 10 e Windows 10 Mobile : Un nuovo bug è stato segnalato recentemente da alcuni utenti Windows 10 e Windows 10 Mobile in merito all’installazione di app e giochi dal Microsoft Store.-- Le segnalazioni, pubblicate sia su Reddit che nei vari forum ufficiali, riferiscono di un bug che impedisce il download di nuove applicazioni e giochi dallo Store ufficiale dell’OS targato Redmond; premendo sul pulsante “ottieni ora” la pagina non fa altro che ricaricarsi senza però ...

Microsoft Edge : di nuovo nel mirino di Google Project Zero : Gli analisti di Google Project Zero hanno rilasciato dei nuovi dati relativi a Microsoft Edge, attestando che “Arbitrary Code Guard” non è adatto a impedire attacchi avanzati.-- Sicurezza Informatica ACG (Arbitrary Code Guard) è stato lanciato con Windows 10 Creators Update per impedire una serie di potenziali attacchi basati su exploit a catena. Nonostante le risorse messe in gioco da Microsoft, sembrerebbe che ACG non basti a fermare gli ...

Microsoft lancerà un nuovo smart speaker con Cortana? : Cortana è un’ottimo assistente vocale che, soprattutto in ambito aziendale, è molto utilizzato. Il suo unico problema risiede tuttavia negli smart speaker. Attualmente, infatti, Cortana è supportata solo ed esclusivamente dall’Invoke prodotto dalla società Harman Kardon il quale, pur avendo un’elevata qualità audio e costruttiva, possiede comunque un prezzo non proprio competitivo e la sua disponibilità risulta essere limitata ...

Microsoft sta formando uno studio per lavorare a un nuovo franchise AAA : A fine 2017 Phil Spencer lo aveva promesso: verranno acquisiti o fondati nuovi studi per concentrarsi sulla produzione di titoli first-party esclusivi di Microsoft. A quanto pare ci troviamo alle prese con quello che potrebbe essere uno dei primi passi per mantenere effettivamente la promessa fatta dal capo della divisione gaming del colosso di Redmond.Un annuncio di lavoro era comparso sul sito di Microsoft ma è poi stato rimosso (non ne ...

Microsoft Traduttore : disponibile nuovo aggiornamento per Windows 10 : Breve comunicato per segnalare la presenza di un corposo aggiornamento dell’app Traduttore per tutti gli utenti Windows 10. L’aggiornamento in questione introduce un sacco di novità grafiche e funzionali. Ecco la lista pubblicata da Microsoft: Cortana integration – Ask Cortana to start or join a conversation Supported languages: Chinese Simplified, English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Japanese Example commands: ...