Michelle Hunziker | Tomaso Trussardi assente al matrimonio di Daniele Bossari e Filippa

Michelle Hunziker e Trussardi in crisi? Ecco perché Tomaso non era alle nozze di Bossari : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono in crisi? L’assenza di lui al matrimonio di Bossari e Filippa che ha fatto discutere È bastato vedere Michelle Hunziker sola al matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback per spingere le malelingue a parlare di una possibile crisi tra lei e Trussardi. Il fatto che la bella conduttrice […] L'articolo Michelle Hunziker e Trussardi in crisi? Ecco perché Tomaso non era alle nozze di ...