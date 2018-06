Michelle Hunziker e Trussardi in crisi? Ecco perché Tomaso non era alle nozze di Bossari

Vuoi Scommettere? - flop di ascolti per l’ultima puntata dello show di Michelle Hunziker : e dire che era partito bene… : Era partito così bene, Vuoi Scommettere? con Michelle Hunziker : l’asticella dello share nella prima puntata era decollata al 23,3%, un successo. Tre settimane più tardi, però, siamo qui a scrivere del crollo verticale di quasi dieci punti del remake di Scommettiamo che? trasmesso ogni giovedì su Canale 5. L’ultima puntata , andata in onda ieri sera con un parterre de rois (da Pippo Baudo ad Alessia Marcuzzi), si è dovuta accontentare ...

Michelle Hunziker alla conduzione di una prima serata su Lucio Dalla? : Hunziker pronta alla conduzione dell’evento dedicato a Lucio D alla È la protagonista indiscussa del piccolo schermo del 2018. Michelle Hunziker raccoglie infatti una stagione piena di gioie iniziata con l’ormai tradizionale appuntamento dietro il bancone di Striscia La Notizia, prima con Ezio Greggio e poi con Gerry Scotti. Successivamente per la presentatrice svizzera si sono spalancate nuovamente le porte del Teatro Ariston per la conduzione ...

Emma tra gli ospiti di Vuoi Scommettere? del 31 maggio con Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti : Gli ospiti di Vuoi Scommettere? sono stati annunciati. Tra i nomi del nuovo game show di Canale5 spicca il nome di Emma Marrone, reduce dal successo del suo ultimo tour organizzato per il suo ultimo disco di inediti rilasciato il 26 gennaio scorso. In studio anche Martin Castrongiovanni, Daniele Liotti, Andrea Pucci, Stefania Sandrelli, Alessia Marcuzzi e Pippo Baudo. Gli ospiti saranno chiamati ad affiancare i concorrenti e provare a ...

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti/ “Volevano sfregiare mia figlia con l’acido - ho pensato di cedere…” : Michelle Hunziker ed Aurora Ramazzotti , in attesa della terza puntata di Vuoi Scommettere? la nuova intervista: “Volevano sfregiare mia figlia con l’acido , ora vive sotto scorta”.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 11:48:00 GMT)

Michelle Hunziker : il quarto figlio? “Se non arriva chiudo i battenti” : Michelle Hunziker pronta per il quarto figlio? Le ultime dichiarazioni della showgirl al settimanale Oggi Michelle Hunziker non può più fare un’intervista senza che non le venga più domandato se e quando ha intenzione di dare alla luce un altro bambino. Nell’ultimo numero del settimanale Oggi, infatti, alla showgirl è stato chiesto del suo nuovo […] L'articolo Michelle Hunziker: il quarto figlio? “Se non arriva chiudo i ...