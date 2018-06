MICHELLE HUNZIKER E TOMASO TRUSSARDI IN CRISI? Ma la showgirl fa doppia coppia con la

Il concerto omaggio a Lucio Dalla su Canale 5 con MICHELLE Hunziker. Gli ospiti : Michelle Hunziker Sarà trasmesso a settembre su Canale 5 il concerto in omaggio al grande Lucio Dalla , registrato lo scorso 2 giugno al teatro romano di Verona e condotto da Michelle Hunziker. Tanti gli ospiti che parteciperanno (o meglio che già hanno partecipato) reinterpretando da soli o in duetto i successi del cantautore bolognese: diversi nomi della musica italiana invitati personalmente da Ron, che ha deciso di organizzare questa serata ...

MICHELLE HUNZIKER e Aurora serata di gala a Milano con i compagni : Al gala benefico a Milano Michelle Hunziker arriva con la figlia Aurora Ramazzotti, scortate dai rispettivi compagni Tomaso Trussardi e Goffredo Cerza. Aurora si avvinghia al fidanzato, lo bacia, lo filma. Michelle e Tomaso, più seriosi, si limitano a un braccio attorno alla vita. Fianchi nudi e abito lungo per Aurora , spacco inguinale e scollatura spettacolare per Michelle . La Hunziker scrive “scortate dai giusti cavalieri”, mentre il marito ...

MICHELLE HUNZIKER e Tomaso Trussardi in crisi?/ Un crostaceo separa la coppia ma... : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in crisi? Si torna a parlare di una possibile rottura tra i due alla luce dell'assenza di lui al matrimonio di Daniele Bossari ma... (Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 12:46:00 GMT)

MICHELLE HUNZIKER - Tomaso Trussardi assente al matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback : nessuna crisi : Michelle Hunziker è stata tra le invitate più fotografate del matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback , tenuto, lo scorso 1 giugno 2018, a Ville Ponti (Varese). I più attenti non si son fatti sfuggire un dettaglio non da poco. La showgirl svizzera, impegnata con 'Vuoi scommettere?', non era accompagnata, come consueto, dal marito Tomaso Trussardi .prosegui la lettura Michelle Hunziker , Tomaso Trussardi assente al matrimonio di ...

MICHELLE HUNZIKER e Trussardi in crisi? Ecco perché Tomaso non era alle nozze di Bossari : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono in crisi? L’assenza di lui al matrimonio di Bossari e Filippa che ha fatto discutere È bastato vedere Michelle Hunziker sola al matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback per spingere le malelingue a parlare di una possibile crisi tra lei e Trussardi. Il fatto che la bella conduttrice […] L'articolo Michelle Hunziker e Trussardi in crisi? Ecco perché Tomaso non era alle nozze di ...