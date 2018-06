Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti | i fantastici quattro

vanityfair

: @m_hunziker Accidenti ma perchè a me non capita mai di passare casualmente da lì??????????ti avrei chiesto un autografo.....validi michelle - pigutina : @m_hunziker Accidenti ma perchè a me non capita mai di passare casualmente da lì??????????ti avrei chiesto un autografo.....validi michelle - claudiomaneo : RT @MaxDelPapa: Ora io vorrei capire cosa c'entrano Michelle Hunziker e Milly Carlucci col giornalismo internazionale, senonché le insignis… - MediasetTgcom24 : Michelle Hunziker, guarda che spesa ha fatto! #michellehunziker -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) L’amore fa bene., 41 anni, e, 21, innamorate lo sono entrambe. E queste foto, nella notte benefica di Convivio 2018, lo dimostrano. Sul red carpet dell’evento mamma e figlia, infatti, non sono arrivate da sole. Ad accompagnarle, due cavalieri d’eccezione: Tomaso Trussardi, marito della conduttrice dal 2014 (e papà delle sue bambine, Sole e Celeste) e Goffredo Cerza, che con la primogenita di Eros è al giro di boa della seconda estate insieme. Per una, è l’amore che è tornato quando non pensava più fosse possibile; per l’altra è, invece, il «primo vero amore». LEGGI ANCHELa paura di: «Quando minacciarono di sfregiarecon l'acido»sorridono, ammiccano come due dive, si tengono per mano, abbracciano (o baciano, nel caso della più piccola) l’innamorato. E sono entrambe in ...