Michele Riondino padrino della 75 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

(Di mercoledì 6 giugno 2018) L’attorecondurrà le serate di apertura e di chiusura75.di2018, diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale dipresieduta da Paolo Baratta.aprirà la 75.dinella serata di mercoledì 29 agosto 2018, sul palcoSala Grande (Palazzo del Cinema al Lido) in occasionecerimonia di inaugurazione, e guiderà la cerimonia di chiusura l’8 settembre, in occasionequale saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali75.(Taranto, 1979) ha studiato recitazione all’Accademia NazionaleDrammatica Silvio D’Amico, diplomandosi nel 2000. La sua carriera comincia a teatro dove già durante il suo corso didattico ha la possibilità di lavorare al fianco di professionisti importanti come Giuseppe Patroni ...