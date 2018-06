Michel Platini si sfoga “Vista la faccia nera del calcio | mi volevano fare fuori | ora

Golf - in scena a Udine il Football Legends Golf Invitational : sul green anche Michel Platini e Paolo Maldini : Al Golf Club Udine il prestigioso trofeo è stata la grande attrazione della gara fra le stelle del calcio. Foto e selfie con la coppa anche fra i tifosi. L’evento si lega a un progetto di solidarietà per ex atleti in difficoltà Il trofeo della Ryder Cup e le stelle del calcio: un binomio vincente che al Golf Club Udine è andato in scena con il “Football Legends Golf Invitational”, evento legato a un progetto di solidarietà per ex atleti in ...

Calcio - l’ammissione sconvolgente di Michel Platini : “Pilotammo il sorteggio dei Mondiali 1998” : “Bisognava organizzare i calendari. Abbiamo effettuato una piccola manovra, in modo che Francia e Brasile non si potessero affrontare prima della finale. Eravamo in casa, bisogna approfittare delle situazioni. Abbiamo passato 6 anni ad organizzare il Mondiale, e non facciamo una piccola manovra?”. Questa l’ammissione di Michel Platini, ex presidente dell’Uefa, sul sorteggio dei Mondiali 1998. Le Roi Michel, numero uno del ...

Giornata abruzzese per Michel Platini - l'ex calciatore al Golf Club di Miglianico - Foto - : ... che ha indossato tra l'altro la maglia della Juventus e della Nazionale francese, oltre che presidente dell'Uefa, e che ha scelto il Golf Club Miglianico , Chieti, per praticare uno dei suoi sport ...