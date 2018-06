Meteo | temporali fino a venerdì | poi da domenica la fiammata africana | previsti 39Â° in

Allerta Meteo - violenta sfuriata di maltempo nelle prossime 48 ore : forti temporali - scatta l’allarme in mezza Italia : 1/17 ...

Meteo. Dopo i temporali - arriva il super caldo africano : da domenica si vola a 35° : Da domenica 10 Giugno il Belpaese verrà travolto da una fiammata africana che dal deserto del Sahara si farà strada verso il nostro territorio, prima dell'arrivo delle nuove perturbazioni atlantiche. In Sicilia si toccheranno anche ii 37°.Continua a leggere

Veneto - la secessione comincia dal Meteo : un'app contro le fake news sui temporali : Stanchi di nuvole e temporali, che esisterebbero solo sulle mappe, per mesi i suoi amministratori ed esercenti hanno attaccato previsioni meteo in tv e online perché spaventavano i turisti. Così ...

Meteo - il Veneto d’avanguardia : arriva la nuova app per i temporali : Il Veneto fa ‘da solo’ e, per ovviare alle fake news su Meteo e temporali, che ogni estate fanno scappare molti turisti dalle spiagge, lancia la sua nuova ‘app temporali’. L’applicazione viene messa a punto dall’agenzia Arpav, che consentirà ai cittadini della regione di conoscere sul proprio smartphone l’avvicinarsi alle città di un temporale o una ‘bomba d’acqua’. Nasce soprattutto ...

Meteo - Italia divisa in due : temporali al Nord e caldo intenso al Sud : temporali continuano ad aggredire il Nord e da venerdì anche il Centro-Italia, mentre nelle regioni meridionali resiste il caldo intenso. Secondo gli esperti Meteo la situazione potrebbe cambiare nel corso del prossimo weekend, quando il maltempo dovrebbe farsi da parte e il termometro toccherà i 33 gradi.Continua a leggere

Allerta Meteo - settimana tempestosa al Centro/Nord per via dei violenti temporali - caldo africano in aumento al Sud Italia con valori massimi fino a +35/37°C : 1/17 ...

Meteo - arrivano i temporali : allerta gialla in sei regioni : A causa di una perturbazione la Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta gialla su Piemonte centro-settentrionale, Lombardia, Veneto, gran parte dell'Emilia-Romagna, Marche e Umbria orientale.Continua a leggere

Meteo - è allerta gialla per forti temporali in sei regioni : L'estate ormai in rampa di lancio si prende una breve pausa. Un ampio vortice depressionario atlantico in transito sul nostro paese determinerà nelle prossime ore una instabilità sulle regioni settentrionali...

Maltempo - allerta gialla nel Nord Italia/ Previsioni Meteo : forti temporali in arrivo fino a martedì : Maltempo, allerta gialla nel Nord Italia. Previsioni meteo: forti temporali in arrivo fino a martedì. L'allarme riguarda Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Umbria(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 22:26:00 GMT)

Allerta Meteo Piemonte - forti temporali in arrivo : rischio idrogeologico sulle Alpi : Torna l’Allerta maltempo sul Piemonte a causa dei temporali, anche localmente forti. Il rischio idrogeologico e’ localizzato in particolare sui rilievi occidentali e sulle pianure. E’ quanto prevede l’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. Secondo le previsioni, l’anticiclone nord-africano che ha portato tempo stabile e soleggiato viene scalzato dalla bassa pressione in moto dalle Baleari ...

Allerta Meteo - forti piogge e temporali in arrivo al Centro/Nord : il bollettino della protezione civile : Allerta Meteo – Un ampio vortice depressionario atlantico in transito sul nostro paese determinerà nelle prossime ore una instabilità sulle regioni settentrionali, causando a partire dalla serata di oggi fenomeni temporaleschi, localmente anche forti, specie su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali ...

Allerta Meteo Veneto : criticità idrogeologica per possibili temporali su tutta la regione : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio regionale, il Centro Funzionale Decentrato della regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, dichiara, per possibili situazioni di criticità idrogeologica dovuta a precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o a temporali localmente anche forti, dalla mezzanotte ...

Meteo - domenica bollente ma da lunedì raffica di temporali : Dopo un weekend di sole e caldo estivo su tutta la Penisola, da lunedì arriva la prima perturbazione di giugno con piogge e temporali anche intensi su tutto il Nord e parte del centro. Risparmiato dalle nubi invece il Sud dove si toccheranno ancora facilmente i trenta gradi di temperatura.Continua a leggere

Previsioni Meteo - dopo il caldo weekend della Festa della Repubblica tornerà subito il maltempo con piogge e temporali : 1/20 ...