Meteo Belluno | Arpa Veneto | “Maggio 2018 è stato più caldo e più piovoso del normale”

meteoweb.eu

: Una sequenza radar di oggi pomeriggio che ben rende esplicita la quantita' di pioggia inquadrata dal radar . Nel sp… - meteosmaniotto : Una sequenza radar di oggi pomeriggio che ben rende esplicita la quantita' di pioggia inquadrata dal radar . Nel sp… - trevisotoday : Meteo, stato di attenzione per temporali nel bellunese - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - Meteo BELLUNO: pomeriggi con il temporale, clima estivo - -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) “Questo mese è risultato piùe più/instabile del normale.” : lo ha rilevatoin riferimento al mese di maggioe relativamente alla provincia di. “L’ultimo mese della primaverarologica risulta normalmente il più instabile dell’anno, assieme a giugno, ma questa volta l’instabilità è stata protagonista assoluta, tanto che mediamente in provincia si sono avute ben 26 giornate instabili e 1 solo giorno di tempo soleggiato e stabile. Una situazione accaduta poche volte in passato e in particolare negli ultimi 30 anni si è avuto un solo caso analogo, con così tante giornate rovinate da acquazzoni o temporali, cioè nel maggio 2013. Il mese era iniziato con una giornata soleggiata e senza fenomeni, poi però è iniziata una serie lunghissima di giorni instabili, a tratti perturbati. Quel 1° maggio risulterà alla fine l’unico giorno ...