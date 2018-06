Messico | Nafta | ministro Economia scarta ipotesi di trattative separate con Usa e Canada

Trump su Nafta : accordi commerciali differenti con Canada e Messico : Trump su Nafta: accordi commerciali differenti con Canada e Messico Trump su Nafta: accordi commerciali differenti con Canada e Messico Continua a leggere L'articolo Trump su Nafta: accordi commerciali differenti con Canada e Messico proviene da NewsGo.

Messico : trattative per rinnovo Nafta proseguono a livello tecnico nella prossima settimana : Lo ha reso noto il ministero messicano dell'Economia, riassumento l'esito dell'incontro avuto dal titolare del dicastero, Ildefonso Guajardo, la ministro degli Esteri canadese Chrystia Freeland e il ...

Messico : ministro Economia - chiusi altri quattro capitoli del Nafta - possibile annuncio di accordo entro aprile : Città del Messico, 17 apr 09:59 - , Agenzia Nova, - Il lavoro svolto nelle ultime settimane dalle delegazioni di tecnici di Messico, Stati Uniti e Canada, ha permesso di definire altri quattro... , ...

Messico : ministro Economia - intesa su Nafta pronta 'all'80 per cento' entro maggio : Città del Messico, 09 apr 18:28 - , Agenzia Nova, - Un accordo di principio per il rinnovo del Trattato di libero commercio dei paesi dell'America del nord , Nafta, potrebbe emergere "all'80... , Mec,

Trump minaccia il Messico : "Senza muro niente nafta" : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna sul tema immigrazione e lo fa attaccando via social da una parte l'opposizione dei democratici dall'altra la scarsa collaborazione del Messico."Gli agenti delle pattuglie di confine non sono autorizzate a svolgere correttamente il loro lavoro per colpa di ridicole leggi liberali dei democratici come il catch and release ("ferma e rilascia"). Sempre più pericolose. Arrivano le carovane", scrive ...

Trump al Messico - o muro o niente Nafta : ANSA, - ROMA, 1 APR - "Il Messico sta facendo molto poco, se non proprio nulla, per impedire alle persone di fluire in Messico attraverso il loro confine a sud e poi negli Stati Uniti. Ridono delle ...

