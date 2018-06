: #News #Meloni:'Siete qui per FdI,no a fiducia' - CyberNewsH24 : #News #Meloni:'Siete qui per FdI,no a fiducia' - TelevideoRai101 : Meloni:'Siete qui per FdI,no a fiducia' -

"Se questo governo oggi è qui, si deve anche a Fratelli d'Italia", dicealla Camera. "Quando tutto stava per precipitare,abbiamo dato disponibilità" "Speravamo in un epilogo diverso, che il presidente della Repubblica rispettasse la volontà popolare e desse il mandato al centrodestra". Ed evoca il "colpo di Stato che ha abbattuto nel 2011 Berlusconi,che difendeva gli interessi degli italiani". Critica il programma del governo."Non sappiamo se in Europa Conte farà la figura del pesce rosso. Per questo non votiamo".(Di mercoledì 6 giugno 2018)