romadailynews

: Meleo: riaperto viale Leonardo Da Vinci alla #viabilità: Di seguito il messaggio apparso… - romadailynews : Meleo: riaperto viale Leonardo Da Vinci alla #viabilità: Di seguito il messaggio apparso… -

(Di mercoledì 6 giugno 2018): altro intervento a favore della cittadinanza Roma – Di seguito il messaggio apparso sulla pagina Facebook di Linda, assessoraMobilità. “Come programmato abbiamoda. Nel tratto che per anni è stato occupato da un cantiere per la realizzazione di un parcheggio interrato e mai realizzato. Nel frattempo abbiamo avviato un percorso partecipato con i cittadini e i comitati di quartiere per la riqualificazione della zona”.: interventi per recuperare aree abbandonate a degrado “Un piano che prevede l’istituzione di nuove aree pedonali -prosegue l’assessora-. Stalli di sosta. Una zona verde. Una pista ciclabile. L’ampliamento dei marciapiedi e nuova segnaletica orizzontale, nel tratto che va da via Giovannipoli a Largoda. Un altro intervento a favore della ...