Matrimoni gay | la Corte UE | I Paesi non possono ostacolarli

blogo

: Matrimoni gay, sentenza della Corte Ue: gli Stati non possono ostacolare il soggiorno del coniuge [news aggiornata… - repubblica : Matrimoni gay, sentenza della Corte Ue: gli Stati non possono ostacolare il soggiorno del coniuge [news aggiornata… - fattoquotidiano : Gay, Corte Ue riconosce i matrimoni: il coniuge di un cittadino europeo ha uguali diritti anche se dello stesso ses… - MarySpes : RT @Corvonero75: In un colpo solo la Corte UE di fatto obbliga gli Stati a riconoscere le nozze gay e crea il concetto di green-card americ… -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Storica sentenza delladi giustizia dell'Unione Europea, che oggi ha stabilito che tutti imembri dell'UE devono riconoscere i diritti delle coppie omosessuali che si sono unite ino neiUE in cui questo è concesso, anche se nel Paese in cui queste coppie vanno a risiedere ilo egualitario non è previsto dalla legge.Tutto è partito dal caso di un cittadino romeno e di suo marito, un cittadino statunitense. La Romania aveva negato allo statunitense di prendere la residenza nel Paese in quanto quelo, celebrato nel 2010 a Bruxelles, non era di fatto riconosciuto in Romania.La, però, ha dato ragione a Relu Adrian Coman e a suo marito Robert Clabourn Hamilton. Il termine "coniuge", secondo la, è da considerarsi senza genere e, "ai sensi delle disposizioni del diritto dell'Unione sulla libertà di soggiorno dei cittadini dell'Unione ...