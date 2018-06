Massimo Di Cataldo | età | altezza | ex moglie e peso Tutto sul cantante sanremese

caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Dalla partecipazione a Castrocaro nel 1993, la vita professionale diDiha seguito tutti gli step tipici per chi inizia a fare musica commerciale in Italia. Il suo nome è ruotato attorno all’ambiente Sanremo almeno fino alla metà degli anni 90 ed è lì che ha spiccato il volo e ottenuto i suoi primi successi. Oggi il cantautore ha all’attivo sette album di inediti, due album live e un best of. Al primo album, che vantava le collaborazioni di Eros Ramazzotti, Renato Zero ed Enrico Ruggeri, ne seguì un secondo, con la partecipazione di Youssou N’Dour nel brano “Anime”. Il singolo con cui lo presentò, nel ’96, sempre a Sanremo, era “Se adesso te ne vai”, la consacrazione. Poi ancora un Festival nel ’99 con “Come sei bella” e un’intensa attività discografica e live negli anni successivi, prima con ...