: #News #Martina: Pd sarà l'alternativa popolare - CyberNewsH24 : #News #Martina: Pd sarà l'alternativa popolare - TelevideoRai101 : Martina: Pd sarà l'alternativa popolare -

"Conte ha definito il suo governo come populista", ma "populista non è popolalare. Populista è chi soffia sulle paure senza risolverle". Così il segretario reggente del Pd,, intervenendo nell'Aula della Camera dove è in corso il dibattito sulla fiducia. "Noi saremo l', la buona politica contro la propaganda", sottolinea.Critica il contratto M5S-Lega: "Non è un progetto per il Paese, è una gigantesca cambiale che pagheranno le nuove generazioni". E annuncia battaglia:"Questo è un governo di destra".(Di mercoledì 6 giugno 2018)