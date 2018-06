Martina : “E’ un governo di destra - daremo battaglia” : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Il contratto che avete firmato serve a voi per stare insieme, non c’è un progetto per il Paese. Il vostro contratto è una gigantesca cambiale che pagheranno le giovani generazioni di questo Paese perché scarica su di loro i costi e le responsabilità”. Lo ha detto in aula alla Camera, durante la discussione generale sulla fiducia al governo Conte, il segretario reggente Pd, Maurizio Martina. ...

Governo : Martina - esecutivo di destra - Pd darà battaglia : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Il contratto che avete firmato serve a voi per stare insieme, non c’è un progetto per il Paese. Il vostro contratto è una gigantesca cambiale che pagheranno le giovani generazioni di questo Paese perchè scartica su di loro i costi e le responsabilità”. Lo ha detto in aula alla Camera, durante la discussione generale sulla fiducia al Governo Conte, il segretario reggente Pd, Maurizio Martina. ...

Martina : dopo la propaganda il governo fa i conti con la realtà : Dagli studenti nelle scuole e nelle università, agli imprenditori, al mondo del lavoro e del volontariato, alle professioni. Ai sindaci. Da domani ci mettiamo al lavoro anche per questo". Poi: "...

GOVERNO CONTE - ULTIME NOTIZIE LEGA-M5S/ Giuramento al Quirinale - Martina (Pd) : "Non faremo sconti" : GOVERNO CONTE ULTIME NOTIZIE MS5-Lega, diretta live, fra lunedì e martedì il voto di fiducia. Hanno giurato tutti i ministri davanti a Mattarella: primi Salvini e Di Maio(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 21:56:00 GMT)

Governo - Martina (Pd) : “Non faremo sconti. Opposizione a contratto sbagliato per gli italiani” : “Questa piazza è l’inizio del nostro lavoro nel paese per l’alternativa popolare. Non faremo sconti a questo Governo. Che fa il Governo, protegge i dazi di Trump? Dobbiamo chiedere a tanti elettori di centrosinistra di tornare a casa: questa casa è aperta e si rinnova, ma è orgogliosa del lavoro fatto. Misureremo questo Governo immediatamente, in particolare nel confronto europeo. Non faremo fare passi indietro al paese, ...

Pd in piazza - Martina a Salvini 'Stai con dazi di Trump o con gli operai di Terni '. Da Milano a Roma - il Pd in piazza contro il governo ... : A Torino, in concomitanza con la manifestazione, tutti i circoli rimarranno aperti per riflettere e approfondire l'attuale situazione politica nazionale. Anche il Pd siciliano si mobilita a difesa di ...

Roma, 1 giu. (AdnKronos) – "Rivolgiamo un saluto caloroso al presidente Sergio Mattarella. Un esempio per tutti. In tanti nel nuovo governo si devono scusare con lui". Lo ha detto Maurizio Martina alla manifestazione Pd a Santi apostoli.

Martina : un governo populista pericoloso : 21.15 "Il governo populista e di destra ha un programma pericoloso per il Paese. Confermate le nostre preoccupazioni. La loro azione fin qui è un mix di estremismo, antieuropeismo e iniquità. Noi all'opposizione per costruire l'alternativa forte e popolare di cui il Paese ha bisogno. Lo faremo con tanti che non si rassegnano ai rischi che il governo Salvini-Di Maio porta con sé". Lo ha dichiarato il reggente Pd Martina che ha ringraziato ...

Martina : "Governo populista e di destra - è pericoloso" : Preoccupato, anzi preoccupatissimo. Il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina definisce "il governo populista e di destra" con "un programma pericoloso per il Paese". "La loro azione sino a qui ...

Roma, 31 mag. (AdnKronos) – "Noi lavoreremo subito dall'opposizione per costruire con serietà e determinazione l'alternativa forte e popolare di cui il Paese ha bisogno. Lo faremo con tanti che non si rassegnano ai rischi che il Governo Salvini-Di Maio porta con sè". Lo dichiara il segretario reggente Pd, Maurizio Martina.

Roma, 31 mag. (AdnKronos) – "grazie a Carlo Cottarelli, il suo impegno un esempio di serietà e spirito di servizio per il Paese". Lo dichiara il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina.