Manca poco all' annuncio di Fortnite per Switch? La conferma sarebbe arrivata dall' eShop

Ata III fascia : Manca poco alla pubblicazione delle graduatorie : mancano solo gli ultimi adempimenti delle segreterie per la pubblicazione delle graduatorie ATA III fascia. Il Miur ha emanato una specifica nota dove viene comunicato che le funzioni di gestioni dati potranno essere disponibili alle segreterie scolastiche dal 23 maggio al 13 giugno. Qualora gli Uffici Scolastici non avessero ancora provveduto, in ogni caso è stato deciso di fissare la prenotazione massiva delle graduatorie per il 15 giugno. Nei ...

Tour Trail - Manca poco più di una settimana all’attesa tappa in programma in Valle d’Aosta : Domenica 27 maggio si tornerà a correre sui sentieri della Valpelline per l’edizione 2018 del Trail della Becca di Viou mancano otto giorni alla seconda tappa del Tour Trail della Valle d’Aosta. Domenica 27 maggio si tornerà a correre sui sentieri della Valpelline per l’edizione 2018 del Trail della Becca di Viou. I due percorsi, che non raggiungono quote elevate, sono stati confermati; grazie all’enorme sforzo dello staff tecnico tutti i tratti ...

Governo Lega M5S : Manca poco - accordo imminente : La formazione del nuovo Governo Lega M5S sembrava essere tramontato dopo le parole del leader della Lega, pronunciate in seguito all’incontro avuto con Mattarella. Quel giorno Luigi di Maio si era mostrato più sicuro sulla realizzazione del nuovo Governo, mentre Matteo Salvini aveva evidenziato le grosse distanze tra i due partiti: differenze programmatiche che stavano mettendo a rischio il “Governo del cambiamento” con la conseguenza del ...

Nadia Toffa non torna a Le Iene/ "Manca poco ma non sarà stasera" : messaggio social dopo giorni di silenzio : Nadia Toffa non torna a Le Iene: la giornalista e inviata del programma di Italia 1 ha rotto il silenzio sui social dopo dieci giorni, quando torna in tv?(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 19:24:00 GMT)

Napoli - Koulibaly : “scudetto? Ci è Mancato poco” : “Ci è mancato pochissimo, è stato difficile fare una stagione così con i tanti infortuni che abbiamo avuto. Ma siamo sempre rimasti lì, vicino alla Juventus”. Così il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly a Sky Sport. “Sarri? Penso che dobbiamo continuare con lui, poi la scelta sarà del presidente e di Sarri. Ma spero di continuare con lui, è l’allenatore giusto per il Napoli- Ci sono mancate due o tre vittorie, in ...

Google I/O 2018 / Manca poco all'evento hi-tech dell'anno : come seguirlo in diretta streaming : Google I/O 2018, Manca poco all'evento hi-tech dell'anno: come seguirlo in diretta streaming a partire dalle 19.00 ora italiana. Cosa c'è da aspettarsi e di cosa si parlerà stasera.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 16:14:00 GMT)

Rugby - i Cinghiali Mancano di poco il colpaccio : La cronaca. Il primo tempo si apre con possessi prolungati della Benacense, che riesce a mantenere di continuo l'iniziativa e a chiudere così i primi quaranta minuti in vantaggio 15 a 6. Anche il ...

“Espulsione”. Isola - ennesimo colpo di scena? Manca davvero poco alla finalissima ma le sorprese non finiscono. E neanche le polemiche. Un naufrago potrebbe lasciare l’Honduras in anticipo? : Ci ha fatto molto divertire questa tredicesima edizione de L’Isola dei famosi. E quasi quasi ci dispiace che finisca tra meno di una settimana. Ne sono successe davvero di tutti i colori: il canna-gate, la droga, le corna tra due naufraghi impegnati, frasi omofobe e frasi razziste; gli insulti, le litigate epiche; la sfuriata di Alessia Marcuzzi, gli abbandoni dell’ultimo minuto; le polemiche di Striscia la notizia che ha tentato in tutti i modi ...

“God bless Meghan!”. Il dettaglio ‘sconvolgente’. Manca poco al matrimonio della Markle con Harry - ma un particolare (pazzesco) di questa foto ha scatenato milioni di commenti. “Proprio tu? Ma allora…” : Le nozze si apprestano e i sudditi britannici, mentre aspettano l’arrivo del terzo Royal Baby, già stanno pregustando il giorno delle nozze tra Meghan Markle e il principe Harry. L’attrice americana grazie alla serie Suits aveva ottenuto un grande successo a livello planetario, anche se proprio il suo futuro sposo ha ammesso che prima di fare la sua conoscenza di lei non sapeva nulla. Ma da quel momento è capitolato come una pera cotta: ...

Un grande evento prima del tour di Benji e Fede - con un repertorio ricchissimo : “Manca poco” : Annunciato un grande evento prima del tour di Benji e Fede, tornati al successo con Siamo solo noise. Il duo modenese è tornati ai microfoni di RTL 102.5, per raccontare quelli che sono i punti più importanti del loro nuovo progetto discografico che è arrivato a qualche mese dal Zeropositivo. Il terzo album del duo è balzato immediatamente in vetta alle classifiche, preceduto da Buona fortuna. I due raccontano di una nuova maturità ...

“Tradimento”. Isola - l’accusa è serissima. Manca poco alla fine del reality e tra i naufraghi la tensione è alle stelle. In questo momento di “tutti contro tutti” - vengono fuori verità imbarazzanti che sollevano il putiferio. Lacrime e dolore : L’Isola dei famosi 2018 sta per volgere a conclusione. E il pubblico è ormai curiosissimo di sapere chi vincerà. Secondo quelli di Mattino Cinque il vincitore potrebbe essere Nino Formicola che, in queste settimane in Honduras, avrebbe fatto breccia nel cuore del pubblico per i suoi modi gentile e per il suo fare da paciere in tutte le situazioni “spinose” che hanno avuto luogo tra i naufraghi. Ma quelle a Mattino Cinque sono solamente ...

“Imperdonabile”. Isola - Stefano non la passa liscia. Manca poco alla fine del reality ma qualcuno (un vip ovviamente) ha deciso di “rovinare” gli ultimi giorni di De Martino in Honduras. E non ha esitato ad affondare il coltello in questo modo. L’ex marito di Belen ha le sue colpe… Il botto è vicino? : Mancano poche settimane alla fine de L’Isola dei famosi ma il programma continua a fare polemica. Non è bastato il canna-gate che ha fatto tornare (a gioco appena iniziato) Francesco Monte a casa, non sono bastate le perenni polemiche sollevate da Striscia la notizia, non sono bastate le centinaia di discussioni scoppiate tra i naufraghi, le frasi discriminatorie, i nudi integrali, gli attacchi di panico, le “sbroccate” di Alessia Marcuzzi. No. ...