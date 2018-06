«Mamma non ci mancherai» | il necrologio choc dei figli di una donna di 80 anni

Matteo Gentili/ Video : la Mamma incontra Alessia Prete - il padre non viene ma... (Grande Fratello 2018) : Matteo Gentili, sarà davvero l'ex calciatore il vincitore di questa edizione? Si troverà di fronte alla sua fidanzata Alessia Prete l'altra favorita per la finale. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 22:50:00 GMT)

Salvini : “Governo non entra in camera da letto - ma bambino ha diritto a una Mamma e un papà” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna a parlare delle famiglie omosessuali dopo le polemiche sul ministro della Famiglia Lorenzo Fontana e prende nuovamente posizione sul tema: "Il governo non entra nella camera da letto, ma un bambino ha diritto ad avere una mamma e un papà, non il genitore 1,2 o 3".Continua a leggere

Scherma - Elisa Di Francisca torna in gara : “Devo capire chi sono - non ho obiettivi. La mia vita da Mamma e atleta” : Elisa Di Francisca è finalmente pronta a fare il proprio ritorno in pedana. La Campionessa Olimpica di Londra 2012, nonché argento a Rio 2016, indosserà la maschera nel weekend in occasione dei Campionati Italiani Assoluti che si disputeranno a Milano. La jesina punta naturalmente ai Giochi di Toky 2020 anche se non è facile dividersi tra vita da mamma e vita da atleta come ha dichiarato al Corriere dello Spot: “Una vita frenetica. sono ...

Lorenzo Fontana : "Mi batto per la normalità - ci sono Mamma e papà. L’odio delle élite non mi spaventa" : "Abbiamo affermato cose che pensavamo fossero normali, quasi scontate: che un Paese per crescere ha bisogno di fare figli, che la mamma si chiama mamma (e non genitore 1), che il papà si chiama papà (e non genitore 2) [...]. La reazione di certi ambienti che fanno del relativismo la loro bandiera è stata violentissima". Lo scrive, in una lettera pubblicata sul Tempo, il neoministro della Famiglia Lorenzo Fontana."La rivolta ...

La Mamma di Meghan svela il suo momento preferito delle nozze (e non poteva esser che questo) : La madre di Meghan Markle, Doria Ragland, ha rivelato che incontrare la Regina è stato il suo momento preferito del matrimonio reale, preceduto solo dal pronunciamento dei voti. Doria, 61 anni, ha partecipato alla cerimonia alla St George's Chapel il 19 maggio e per la prima volta ha incontrato Elisabetta. La figlia e il genero l'avevano preparata al meglio per l'incontro con la regnante, riporta Us Weekly."Doria racconta che il momento ...

L’ospedale Careggi lo chiama : “Sua Mamma è morta”. Dopo mezz’ora : “Abbiamo sbagliato - non era lei” : La vicenda è accaduta al Careggi di Firenze. Protagonisti del surreale scambio di persona, il fiorentino Igor e la madre 78enne. "Un medico mi avvisava che, Dopo che la guardia medica era passata in camera durante la notte e andava tutto bene, al controllo delle 7,30 di mattina aveva trovato la mamma morta nel letto". Dopo mezz'ora, però, i medici si accorgono dell'errore e si scusano con Igor e la donna.Continua a leggere

Governo - quando Fontana diceva : “Matrimonio solo tra Mamma e papà - le altre schifezze non le voglio sentire” : Al Congresso federale della Lega Nord, organizzato a Parma il 21 maggio del 2017, il neo ministro alla Famiglia, Lorenzo Fontana, diceva: “voglio un’Europa in cui il matrimonio sia tra una mamma e un papà e i bambini vengano dati a una mamma e a un papà. Le altre schifezze non le vogliamo neanche sentire nominare”. Nel video-blob, troviamo Fontana in versione ultrà allo stadio per la partita della sua Hellas Verona contro il ...

“Non lo sapete… Ecco la verità su mio figlio Luigi”. La Mamma di Di Maio ‘scende in campo’ per lui : “Ogne scarrafone è bell’ a mamma soja”, dicono dalle parti di Luigi Di Maio. E non è diverso a casa sua, insomma in quella in cui è cresciuto. A parlare in una delle sue primissime interviste, è la mamma del nuovo ministro del Lavoro e vice presidente del Consiglio, la signora Paola Esposito, la mamma del leader incontrastato del Movimento 5 Stelle. E il settimanale Oggi in edicola raccoglie le confidenze della madre del leader del ...

La pancia di Brigitte - ci abitueremo mai all’idea di una Mamma-nonna? : Ho trent’anni e non ho figli. Li vorrò in futuro, ma per ora sto bene così. Sono però in quell’età un po’ farlocca per cui allo stesso tempo c’è chi mi intima a sbrigarmi se voglio rimanere incinta senza problemi, e chi invece ritiene che io abbia ancora moltissimo tempo per mettere su famiglia. Alla gravidanza non penso spesso, da femminista ritengo sia una questione intima e privata: da quando s’è diffuso l’uso dei contraccettivi la maternità ...

AL BANO CARRISI/ L'amore per Mamma Iolanda : "Non voleva che sposassi Romina Power - poi l'ha adottata" : Al BANO CARRISI e la sua vita ricca di grandi soddisfazioni professionali, di amore e affetto ma anche di tragedie come la sparizione della figlia Ylenia.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:24:00 GMT)

Luigi Di Maio - la Mamma del capo politico del M5S : “Non sa dire bugie. Per me è lo scarrafone più bello che ci sia” : Luigi Di Maio, visto attraverso gli occhi della sua mamma. “Era un bambino curioso e tranquillo, si divertiva a giocare con le macchine. Era pazzo delle Ferrari, gli piaceva andare in giro anche a Carnevale. Giravamo per ore nella villa comunale di Marigliano (cittadina in provincia di Napoli, ndr). Era un paese tranquillo dove ha goduto dell’affetto dei suoi nonni con cui è cresciuto fino all’età di otto anni”. Parole di ...

Al Bano - il retroscena sulla Mamma : "Non era d'accordo che sposassi Romina" : "Mia madre è la base della nostra famiglia, ma anche la testimone di 90 anni di storia d'Italia", così Al Bano Carrisi al settimanale Chi racconta la mamma, la signora...