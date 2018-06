Maire Tecnimont | nuovo impianto di fertilizzanti in Alabama

Bio-on ancora sugli scudi. Piace accordo con Maire Tecnimont : L' accordo con Maire Tecnimont continua a sostenere i titoli Bio-on , anche oggi in forte rialzo a Piazza Affari , +6,43%, e con volumi di scambio decisamente al di sopra della media giornaliera ...

Maire Tecnimont e Bio-on insieme nei fertilizzanti biodegradabili : Maire Tecnimont rafforza la sua presenza nelle tecnologie innovative della chimica verde. La società del Gruppo Maire Green Chemicals s.r.l. specializzata nel settore della chimica verde " e Bio-on S.

Maire Tecnimont : sottoscritto patto di investimento con Bio-on nei fertilizzanti biodegradabili : Poter studiare e sviluppare nuovi fertilizzanti per il mondo dell'agricoltura attraverso la tecnologia messa a punto da Bio-on assieme a Maire Tecnimont, leader mondiale nella tecnologia di ...

In bella mostra Maire Tecnimont : Grande giornata per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,56%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su ...

Maire Tecnimont - firma accordo per subappalto mega-progetto russo : San Pietroburgo, 25 mag. , askanews, Nuovo passo di Maire Tecnimont in Russia. Il gruppo italiano ha firmato un accordo per un subappalto di costruzione fra il principale contractor del gruppo, ...

Maire Tecnimont in rally : Prepotente rialzo per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che mostra una salita bruciante del 4,43% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del ...

Maire Tecnimont - conti a due velocità nel primo trimestre : Teleborsa, - Maire Tecnimont chiude il primo trimestre con un utile netto consolidato di 30,8 milioni in calo del 3,3% rispetto ai 31,8 mln del primo trimestre 2017. I Ricavi del Gruppo ammontano a ...

Attese positive per Maire Tecnimont : Chiusura del 19 aprile Brillante rialzo per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , parte del FTSE Italia All-Share , che lievita in modo prepotente ...

Maire Tecnimont - bond raggiunge soglia di 150 milioni di euro : Teleborsa, - L' offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni Maire Tecnimont Senior Unsecured Notes due 30 April 2024 avviata ieri, 18 aprile, ha già raggiunto il valore nominale minimo di ...

Maire Tecnimont - tasso del 2 - 625% per bond da 250 milioni di euro : Sarà del 2,625% annuo il tasso di interesse delle Obbligazioni Maire Tecnimont Senior Unsecured Notes due 30 April 2024 da 250 milioni di euro. Lo comunica la società in una nota.

Luce verde per Maire Tecnimont : Ottima performance per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che scambia in rialzo del 2,23%. La tendenza ad una settimana di Maire Tecnimont è più ...