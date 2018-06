sportfair

: Nuoto ?? Doping, chiesti 8 anni di squalifica per #Magnini - RaiSport : Nuoto ?? Doping, chiesti 8 anni di squalifica per #Magnini - Sport_Fair : Magnini è una furia dopo le accuse di doping: 'indagine vergognosa!' - OA_Sport : #Nuoto Filippo Magnini risponde con una nota: 'Indagine vergognosa' -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Filippodurissimolemosse nei suoi confronti in merito ad un presunto caso diche lo coinvolge direttamente “È un’evidente ingiustizia.tutta la collaborazione prestata nelle indagini in questi otto mesi di strazio per me, leggo il mio nome ancora sbattuto in prima pagina accostato alla parolanonostante, ripeto, la Procura della Repubblica di Pesaro abbia già chiuso il caso dichiarandomi totalmente estraneo ai fatti.otto mesi di silenzio, oggi, la mia anima ribolle perché questa indagine è vergognosa e perché la conclusione, che la Procura antiha fatto propria su fatti che ho circostanziatamente smentito e rismentito, è l’essenza dell’ingiustizia più evidente”. Filippoè unae si sfogale nuovedimosse nei suoi confronti. Il nuotatore prosegue: “Al momento opportuno e nelle sedi ...