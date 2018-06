Maggioranza giallo-verde divisa sulle Infrastrutture

ilgiornale

(Di mercoledì 6 giugno 2018) C'è un certo nervosismo, nella, sul delicato tema delle. Il ministro competente in materia, Danilo Toninelli (M5S), in un'intervista al Sole 24 Ore sottolinea che "lesono il volano migliore per far ripartire l'economia. Qui non si tratta di azzerare tutto, ma di sviluppare in continuità ciò che funziona e innovare dove le cose non funzionano, per esempio snellendo le procedure Cipe". Usa parole che tendono a rassicurare, a sottolineare che le cose utili vanno fatte.Prosegue osservando che "le opere utili aiutano la competitività delle imprese, migliorano la qualità della vita dei cittadini e una buona manutenzione ordinaria consente allo Stato di risparmiare". E indica le priorità: "Mobilità fossil free, ferrovie regionali, legalità e Sud". Al contempo riconosce che devono cambiare diverse cose rispetto al passato, ad esempio "la qualità della ...