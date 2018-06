Mafia | vittime del clan Spada non presenti in aula | Pm | “Clima di paura”

Per non dimenticare le vittime di Mafia - Bolzano ricorda Falcone e Borsellino : Bolzano . Nella piazzetta vicino al Tribunale sul lato di via Duca d'Aosta che incrocia con via Roen, dedicata ai due magistrati uccisi dalla mafia , anche la Città di Bolzano vuole ricorda re mercoledì ...

Vittime innocenti di Mafia - la beffa degli indennizzi : La morte non è una livella. Per lo Stato italiano, le Vittime innocenti si dividono in gruppi, in categorie, in serie, dalla A alla Z. Il risarcimento può arrivare dopo anni , tanti anni, o ...