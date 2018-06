: M5S,Patuanelli e D'Uva nuovi capigruppi - NotizieIN : M5S,Patuanelli e D'Uva nuovi capigruppi - TelevideoRai101 : M5S,Patuanelli e D'Uva nuovi capigruppi - NotizieIN : 00:45 | M5s, Patuanelli e D'Uva eletti nuovi capigruppo Senato e Camera -

Il senatore Stefanoe il deputato Francesco D'Uva sono icapigruppo M5S di Senato e Camera. Sono stati eletti dall'assemblea dei gruppi pentastellati che si è riunita per designare iresponsabili, dopo che gli attuali presidenti del gruppo, Giulia Grillo per la Camera e Danilo Toninelli per il Senato,hanno assunto incarichi di governo.(Di mercoledì 6 giugno 2018)