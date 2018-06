M5S | Rai acquisti diritti Roland Garros

Nomine Rai - primo test Lega-M5S : meritocrazia o lottizzazione? : ... i linguaggi, i comportamenti e le percezioni dell'azione politica. Si tratta del Web, dei social network, delle varie applicazioni che hanno in parte sostituito le assemblee, i comizi, le riunioni ...

Rai - tutte le poltrone a Lega-M5S I nomi di Mentana e De Bortoli : Rimbalza il nome di Vincenzo Spadafora, stretto consigliere e braccio destro del neo ministro del Lavoro grillino: fatto fuori dal governo raccontano che Di Maio vorrebbe risarcirlo niente meno che con la poltrona di direttore generale della Rai... Segui su affaritaliani.it

Dalla Rai fino a Cdp - per il governo Lega-M5S 350 poltrone in ballo : Lunedì scorso, mentre Borse e Btp crollavano e il Paese precipitava in una crisi istituzionale mai vista, gli unici che avevano da rallegrarsi erano i vertici della Cdp e di Mps. Per i due big finanziari controllati dallo Stato il tramonto del governo gialloverde, con l'arrivo di uno come Carlo Cottarelli, avrebbe significato conferma sicura. O meglio: per Monte dei Paschi lo scampato pericolo di licenziamento; per Cassa Depositi e Prestiti, i ...

[La storia] Robot licenzia un operaio disabile dopo 30 anni in fabbrica. Un monito per Lega e M5S : Su questo punto concordano ormai la maggior parte degli economisti del mondo. Eppure nel contratto di governo non c'è traccia di questo come se fossero ancora fenomeni importanti solo per la lettura ...

La verità sul governo M5S-Lega Ecco le contropartite per Silvio Vigilanza Rai - Commissioni e... : governo Lega-M5S, forse ci siamo. Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno chiesto altre 24 ore al Quirinale per cercare di far nascere un esecutivo politico ed evitare quello 'neutrale' e rosa del Presidente (che non avrebbe i numeri in Parlamento). Forza Italia... Segui su affaritaliani.it

Michaela Biancofiore avverte Matteo Salvini : 'A luglio vota solo il Sud. Consegnerai il Paese al M5S' : 'Elezioni a luglio? Matteo Salvini sbaglia, così consegnerebbe il Paese a Luigi Di Maio '. Michaela Biancofiore, di Forza Italia, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira , su La7, non condivide la ...

Di Maio : “Ripartite le richieste ai Tg Rai di fare servizi contro M5S. Presto legge meritocratica per sostituire i direttori” : “Sono ripartite le richieste ai Tg Rai di fare servizi contro di noi. Negli ultimi 50 giorni ci avevano trattato con i guanti bianchi perché avevano paura che andassimo al governo e sostituissimo i direttori. Lo faremo molto Presto grazie a una legge finalmente meritocratica”. Luigi Di Maio, in una lettera indirizzata direttamente ai parlamentari del Movimento 5 stelle, ha parlato di “sabotaggio” da parte degli altri ...

M5S - TRAVAGLIO O MENTANA PER IL TG1/ Poltrone Rai : se la spunta la Lega - Milena Gabanelli al Tg2? : M5S, TRAVAGLIO o MENTANA per il Tg1. Poltrone Rai: se la spunta la Lega, Milena Gabanelli al Tg2? Le ultime notizie sulla battaglia politica per la tv di Stato.

"M5S - programma sul sito diverso da quello di febbraio". Ecco la replica dei grillini : 'Il Foglio' riporta differenze tra il testo votato dagli iscritti e quello definitivo. Ma il Movimento 5 Stelle: "Cambiato solo un po' la forma"

Governo - Serracchiani : “Dopo il raid in Siria M5S e Lega più lontani. Pd pronto a dialogare” : Mentre Luigi Di Maio avverte che “uno dei due forni” – quello verso la Lega e quello aperto al centrosinistra – sta per chiudersi, dal Pd arrivano aperture al dialogo con i pentastellati. “Sì al dialogo, ma prima gli altri ammettano il fallimento”, dice in un’intervista alla Stampa la deputata dem ed ex vicesegretaria nazionale Debora Serracchiani. Secondo cui dopo il raid di Usa, Francia e Gran Bretagna ...

Lo spettro dei raid in Siria accelera l’accordo Lega-M5S : Già al primo giro di consultazioni della scorsa settimana Sergio Mattarella si era molto soffermato con i partiti sulla collocazione internazionale, sulla politica estera, sulla...

ADRIANO CELENTANO A RENZI : "VAI DA DI MAIO E SALVA L'ITALIA"/ Lettera : Anzaldi "conflitti d'interesse Rai-M5S" : Lettera di ADRIANO CELENTANO a Matteo RENZI (e al Pd): "vai da Luigi Di MAIO per guarire insieme l'Italia, non oso pensare se non lo facessi. Sbagliare è umano, ma risbagliare..."