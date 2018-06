Lumi | il cubetto da 25 euro programmabile per automatizzare la casa

wired

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Nella sala delle conferenze dic’è ungrande poco meno di quello di Rubik poggiato sul tavolo. È lucido, bianco opaco e di materiale plastico. Il ceo della società, Eugene You, lo ribalta e le luci si spengono. Poi lo solleva e lo scuote e si riaccendono. Con un altro movimento laterale, invece, apre le tapparelle in un’altra stanza. Il kit base per la domotica Questoè Smart Cube ossia uno dei gadget programmabili e ultraeconomici che la società sotto l’ala di Xiaomi ha prodotto e immesso sul mercato (con il brand Aqara) per dimostrare che l’Internet delle Cose non è soltanto teoria, non è qualcosa che viene discusso (persino presentato) durante i convegni e poi dimenticato, né prerogativa degli ingegneri informatici. Con circa 25(199 yuan) si può acquistare un dispositivo che si programma da un’app davvero intuitiva e che funziona insieme a una ...