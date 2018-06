Lotto | nel segno di Pino Daniele | la sua data di nascita premia un giocatore con 125mila

Lotto : Ambi più frequenti nel mese di Giugno 2018 : Lotto: Ambi più frequenti del mese di Giugno 2018, statistica elaborata su ogni singola ruota del Lotto, aggiornata al 2018. Con i 10 Ambi più frequenti del mese, puoi estrapolare un ambo secco da giocare su ogni singola ruota del Lotto, oppure fare i gioco su Tutte le ruote scegliendo uno dei 12 Ambi riportati nelle tabelle. La seguente statistica […] L'articolo Lotto: Ambi più frequenti nel mese di Giugno 2018 proviene da GiGi Lotto.

Spaccio di cocaina nel "saLotto" della città - 11 arresti. Consegne a domicilio per ballerini e un’avvocatessa : Palermo, blitz della squadra mobile a Ballarò. Chiamate giorno e notte al “call center” della droga

Upday arriva sui smart TV Samsung : news in diretta nel saLotto di casa : In questo modo premendo un tasto sul nostro telecomando saremo subito a conoscenza di tutto quello che accade nel mondo.

il Ken umano - Rodrigo Alves/ Torna nel saLotto della D'Urso dopo il commovente addio al Grande Fratello 2018 : Rodrigo Alves, il Ken umano pronto a fare il suo ritorno nel salotto di Barbara D'Urso dopo il commovente addio dei ragazzi della Casa del Grande Fratello 2018(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 07:00:00 GMT)

Gigi Proietti - party in giallo per l'ultimo ciak della serie 'Una palLottola nel cuore 3' : Gigi Proietti in compagnia delle figlie Carlotta e Susanna e il regista Luca Manfredi con la moglie Michela al party di stile in un noto hotel di via Nazionale per la fine delle riprese della serie ...

Carate - la nuova sfida di Jonny PoLotto : una pizza nello spazio per il record - VIDEO : VIDEO - Jonathan Polotto, studente a Carate Brianza, youtuber e VIDEOmaker, racconta la sua nuova impresa: si chiama "Space pizza Mission", appuntamento il 24 giugno per lanciare una pizza , e non ...

Nella seconda estrazione del Lotto di Maggio, conferma il 60 su Milano leader dei ritardatari. Il 60 su Milano è ancora il leader dei ritardatari del Lotto: dopo il concorso di giovedì 3 maggio – è arrivato a 110 turni di assenza, seguito dall'82 su Firenze a 107 e dall'87 sulla Nazionale a 96. Rimangono nella top ten anche il

Salame contaminato da salmonella : Lotto e marca interessata Video : Nuova allerta alimentare arriva nelle ultime ore da parte del #ministero della salute. Non molti giorni fa avevamo parlato del richiamo del #Salame 'spinata romana' per via di contaminazione da listeria. Purtroppo i casi di ritiro dal commercio per contaminazione sembrano non fermarsi. Molto importante è essere a conoscenza dei vari richiami alimentari per non consumare prodotti che potrebbero esporre a rischi per la propria salute i ...

Lotto : Ambi più frequenti nel mese di Maggio 2018 : Lotto: Ambi più frequenti del mese di Maggio, statistica elaborata su ogni singola ruota del Lotto, aggiornata al 2018. Con i 10 Ambi più frequenti del mese, puoi estrapolare un ambo secco da giocare su ogni singola ruota del Lotto, oppure fare i gioco su Tutte le ruote scegliendo uno dei 12 Ambi riportati nelle tabelle.

Lotto e SuperenaLotto del 24 aprile. Nessun 6 - ma un 5+ da 530mila euro nel bergamasco : Lotto e SuperenaLotto, su Leggo.it come sempre estrazioni e numeri vincenti in tempo reale. Nessun '6' al concorso di oggi del SuperenaLotto, ma a Mozzo, in provincia di Bergamo,...

Giovedì alle 19 Anna Cappellini nel saLotto di 'Angoli' : ... «Per ora io e Luca Lanotte ci siamo presi una pausa, ma non stiamo ragionando da ex ha detto la comasca Pensiamo di avere ancora qualcosa da dare al nostro sport». Sicuramente Anna e Luca faranno ...

Nella nona estrazione del Lotto di Aprile, i quattro centenari del momento restano nascosti nell'urna. Resistono i quattro numeri del Lotto con ritardo centenario: il 45 su Palermo è sempre leader con 109 assenze, seguono il 60 su Milano a 105, l'87 su Torino a 103 e l'82 su Firenze a 102. In top five c'è anche l'87 sulla Nazionale,