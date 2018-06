Lorenzo-Honda | è ufficiale

MotoGp - Lorenzo è un nuovo pilota della Honda : adesso c’è anche l’ufficialità : Dopo le anticipazioni arrivate nella giornata di ieri, adesso c’è anche l’ufficialità: Jorge Lorenzo è un nuovo pilota della Honda, il maiorchino ha firmato un biennale Non ci sono più dubbi, Jorge Lorenzo è un nuovo pilota della Honda. Il maiorchino lascia la Ducati dopo due stagioni difficili, accasandosi al team giapponese, dove sarà compagno di Marc Marquez. Lo spagnolo ha firmato un contratto biennale che lo legherà alla HRC ...

MotoGP - Valentino Rossi : “I fischi a Marquez e Lorenzo? In Italia è così. Ducati ed Honda sono più veloci per il Mondiale” : Parlare dei fischi dei tifosi al Mugello (sede del sesto round del Mondiale 2018 di MotoGP), all’indirizzo degli avversari di Valentino Rossi, non è certo una novità. Spesso ci sono stati degli episodi incresciosi e sui social si è diffusa anche l’immagine di una “lapide” dedicata a Marc Marquez. Un qualcosa di squallido di cui si è tanto discusso. Quel che resta sono, dunque, i fischi agli indirizzo del ...