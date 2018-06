LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA | risultati 6 giugno Piove ancora | rischio rinvio a

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : risultati 6 giugno. Nadal-Schwartzman e Del Potro-Cilic in tempo reale. Tutti gli aggiornamenti : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del Roland Garros 2018 , mercoledì 6 giugno, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla di quello che succede sulla terra rossa di ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : risultati 6 giugno. In campo Muguruza-Sharapova e Halep-Kerber. Attesa per i quarti maschili : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Roland Garros 2018 (mercoledì 6 giugno). Oggi si disputano i quarti di finale della parte alta dei due tabelloni, lo spettacolo è assicurato. Gli appassionati italiani hanno ancora negli occhi l’impresa di Marco Cecchinato che ha sconfitto Novak Djokovic qualificandosi alle semifinali dove incrocerà Dominik Thiem, giustiziere di Alex Zverev. Oggi conosceremo gli giocherà l’altra semifinale ...

LIVE Cecchinato-Djokovic - Roland Garros in DIRETTA : 2-1 - il serbo accorcia. Inizia il quarto set : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del quarto di finale tra Marco Cecchinato e Novak Djokovic sulla terra rossa del Roland Garros 2018. Il palermitano, reduce dall’impresa contro David Goffin, vuol continuare a sognare ed affronterà con motivazione e determinazione l’ex n.1 del mondo sul Suzanne Lenglen. La sfida appare molto complicata: il serbo è alla nona qualificazione consecutiva ai quarti di finale di questo Slam ed è ...

Cecchinato-Djokovic LIVE : il risultato dal Roland Garros 2018 : Magari non è più il numero uno praticamente imbattibile di un paio di stagioni fa, ma resta uno dei giocatori più forti del mondo, uno che ha vinto 12 titoli dello Slam. In ogni caso per me sarà ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : 5 giugno. Iniziano i quarti di finale - In campo Zverev-Thiem - attesa per Cecchinato-Djokovic : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Roland Garros 2018 di martedì 5 giugno. Oggi Iniziano i quarti di finale. L’attesa è tutta per Marco Cecchinato, che sfiderà Novak Djokovic. Un match che il giocatore siciliano, che prima di questo torneo non aveva mai passato un turno in uno Slam, si è guadagnato grazie ad uno straordinario cammino, culmine dell’evidente salto di qualità compiuto dall’inizio della stagione sulla ...

LIVE Fognini-Cilic - Roland Garros in DIRETTA : ottavi di finale - l’azzurro trascina il croato al quinto parziale!!! Ci si gioca tutto!! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ottavo di finale del Roland Garros 2018 che vedrà sfidarsi sul campo Centrale il nostro Fabio Fognini e Marin Cilic (n.4 del mondo). Il ligure, dopo aver sconfitto Kyle Edmund al termine di una maratona durata cinque set, se la dovrà vedere con l’ostico croato che ha invece surclassato Steve Johnson, facendo leva sullo schema servizio-dritto. Sulla terra rossa di Parigi, il 30enne giocherà un ...

