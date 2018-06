LIVE Calciomercato | tutte le trattative di mercoledì 6 giugno in DIRETTA L’Inter punta

Calciomercato - Malcom vuole l'Inter nonostante l'interesse di LIVErpool e Psg : Un incontro nelle scorse ore a Milano, faccia a faccia più che positivo: Malcom Filipe Silva de Oliveira, per tutti Malcom, vuole i nerazzurri. E' questo quanto emerso dal summit tra i dirigenti ...

LIVE Calciomercato - le trattative di oggi in DIRETTA : martedì 5 giugno. Perin-Juventus c'e l'accordo - Verdi conferma il passaggio al Napoli : La proposta del club francese è di 3 milioni per il prestito e 24 per il diritto di riscatto , fonte Sky Sport , . 8.46 GENOA: Secondo le indiscrezioni raccolte da 'Sportitalia', Federico Marchetti è ...

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : La Gazzetta dello Sport: "Euro Milan? C'è Morata" I rossoneri tra mercato e sentenza Uefa. Nel caso in cui al Milan venisse confermata la possibilità di partecipare alle coppe europee, i rossoneri si muoverebbero sullo ...

LIVE Calciomercato - le trattative di oggi in DIRETTA : martedì 5 giugno. Perin-Juventus c’e l’accordo - Verdi conferma il passaggio al Napoli : CLICCA QUI PER LEGGERE LE trattative DI LUNEDI’ 4 GIUGNO Buongiorno agli appassionati di calcio. martedì 5 giugno dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione ...

LIVE Calciomercato - le trattative di oggi in DIRETTA : lunedì 4 giugno. Il Real Madrid pensa ad Allegri. L’Inter lavora per Rafinha : CLICCA QUI PER LEGGERE LE trattative DI DOMENICA 3 GIUGNO Buongiorno agli appassionati di calcio. lunedì 4 giugno dedicatoalla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ...

LIVE Calciomercato - le trattative di oggi in DIRETTA : lunedì 4 giugno. Gli aggiornamenti su tutti i movimenti - acquisti e vendite : CLICCA QUI PER LEGGERE LE trattative DI DOMENICA 3 GIUGNO Buongiorno agli appassionati di calcio. lunedì 4 giugno dedicatoalla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ...

LIVE Calciomercato - le trattative di oggi in DIRETTA : Florenzi vicino al rinnovo con la Roma - Vidal piace al Napoli : CLICCA QUI PER LEGGERE LE trattative DI SABATO 2 GIUGNO Buongiorno agli appassionati di calcio. Domenica 3 giugno dedicata alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ...

LIVE Calciomercato - le trattative di oggi in DIRETTA : domenica 3 giugno. Gli aggiornamenti su tutti i movimenti - acquisti e vendite : CLICCA QUI PER LEGGERE LE trattative DI SABATO 2 GIUGNO Buongiorno agli appassionati di calcio. domenica 3 giugno dedicata alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ...

LIVE Calciomercato - le trattative di oggi in DIRETTA : sabato 2 giugno. Juventus su de Ligt - l’Inter punta su Nainggolan : CLICCA QUI PER LEGGERE LE trattative DI VENERDI’ 1° GIUGNO Buongiorno agli appassionati di calcio. Seconda giornata dedicata alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione ...

LIVE Calciomercato 2018 - tutte le trattative di oggi in DIRETTA : 1° giugno. Si muovono le milanesi : Falcao-Milan - Dembelè-Inter? : Buongiorno agli appassionati di calcio. Riparte con l’inizio del mese di luglio la DIRETTA LIVE di OA Sport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà ...

Calciomercato LIVErpool - i Reds corrono ai ripari : ecco il primo innesto : Calciomercato Liverpool – Dopo la delusione per la sconfitta in Champions League, il Liverpool pensa alla prossima stagione, primo colpo di mercato dei Reds che si candidano ad essere protagonisti anche della prossima stagione. Il club inglese ha ingaggiato dal Monaco il centrocampista Fabinho. I dettagli dell’accordo non sono stati ancora ufficializzati, ma secondo alcune indiscrezioni si parla di una cifra vicina ai 55 milioni di ...

Calciomercato Milan - vicino un super scambio con il LIVErpool Video : Sembra praticamente scritto il futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero, infatti, ha ricevuto altri fischi dai suoi tifosi anche in occasione della vittoria per cinque a uno del Milan contro la Fiorentina. Il rapporto tra il portiere e la curva rossonera è praticamente ai minimi termini. Perciò, è molto improbabile che Donnarumma rimanga al Milan anche per la prossima stagione, anche per il fatto che percepisce un ingaggio davvero ...

Calciomercato Napoli - c'è il LIVErpool su Torreira : Il centrocampista della Sampdoria piace tantissimo agli azzurri, ma come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la squadra campana non è l'unica ad essere interessata all'uruguayano. Nonostante il ...

Calciomercato Juventus - il LIVErpool su Buffon : Ad interessarsi all'esperto portiere - secondo quanto riportato da 'Premium Sport' - potrebbe essere il Liverpool .