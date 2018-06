Liste d’attesa ed errori | 1 italiano su 3 prova rabbia verso Ssn

meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) – “per le infinted’attesa e per i casi di malasanità”. E’ lo stato d’animo di oltre unsu 3 (37,8%)Asl e ospedali del Servizio sanitario nazionale. Il 26,8% è “critico” perché, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come dovrebbero. Il 17,3%invece “un senso di protezione” e, di fronte al rischio di ammalarsi, è rassicurato dal Ssn. L’11,3%un sentimento di orgoglio, “perché la sanità italiana è tra le migliori al mondo”. Unsu 2 (54,7%) è convinto che “non si ha più opportunità di diagnosi e cura uguali per tutti”. E’ quanto fotografa il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al ‘Welfare Day 2018’. ...