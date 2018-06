L’isola di Pietro 2 | Gianni Morandi con Lorella Cuccarini e Elisabetta Canalis

La calda estate della fiction Mediaset : da L’isola di Pietro alla Dottoressa Giò - sono sette i set attivi : L’estate calda della fiction Mediaset si è già aperta: sono sette i set delle nuove fiction: due appena aperti e cinque inizieranno a girare a inizio estate 2018. Al via i primi ciak delle nuove edizioni di “L’Isola di Pietro” con Gianni Morandi, di “Rosy Abate” con Giulia Michelini e di “La Dottoressa Giò” con Barbara d’Urso. E ancora, quattro novità assolute: “Liar” con Alessandro Preziosi e Greta Scarano, “Un bel luogo per morire” con ...

Gianni Morandi torna a Carloforte per L’isola di Pietro 2 e smarrisce le valigie : lo sfogo social : Tra pause e feste, l'intero cast de L'Isola di Pietro 2 si fermerà in Sardegna per tutta l'estate per ultime le riprese della nuova stagione. Il primo ciak è stato a Roma orma un mese fa ma dopo le riprese nella Capitale, cast e crew si sono spostati a Carloforte per continuare a lavorare e mettere insieme i nuovi episodi che dovrebbero andare in onda il prossimo inverno nel prime time di Canale 5. Nel cast della seconda stagione della ...

Lorella Cuccarini sul set de L’isola di Pietro 2 : i primi dettagli sul suo personaggio : È di qualche settimana fa la notizia che Lorella Cuccarini sarà sul set de L'Isola di Pietro 2 al fianco di Gianni Morandi. L'annuncio ha lasciato in molti un po' titubanti sull'arrivo della showgirl in tv ma lei stessa ha rivelato che in realtà non ha mai trovato molto tempo per dedicarsi alla recitazione, almeno fino a questo momento. In una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Lorella Cuccarini si racconta e rivela alcune notizie ...

«L’isola di Pietro» 2 : arrivano Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis : Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis. Sono loro le novità più ghiotte della seconda stagione de L’Isola di Pietro, la fiction coprodotta da RTI e Lux Vide con Gianni Morandi nel ruolo di Pietro Sereni, pediatra disponibile e dal sorriso sempre pronto. Dopo il successo delle prime puntate trasmesse su Canale 5 la scorsa stagione (la media è stata di 4.314.000 spettatori), si riprende lì dove tutto si era fermato, fra conferme e new ...

L’isola di Pietro 2 : quando va in onda - novità nel cast e prime anticipazioni : L’Isola di Pietro 2: quando va in onda Mediaset informa ufficialmente i fan de L’Isola di Pietro 2, rivelando quando va in onda la nuova stagione dell’amata fiction di Canale5. Da Cologno Monzese fanno sapere che la serie con Gianni Morandi protagonista torna sul piccolo schermo già dal prossimo autunno. La data certa di messa […] L'articolo L’Isola di Pietro 2: quando va in onda, novità nel cast e prime ...

L’isola di Pietro 2 con Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis? Prime foto dal set in Sardegna : Colpo di scena in Sardegna dove proprio in questi giorni sono iniziate le riprese de L'Isola di Pietro 2. La fiction di successo di Canale 5 con Gianni Morandi potrebbe vantare nel suo cast anche due new entry d'eccezione ovvero Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis. Al momento non abbiamo dettagli sui loro ruoli e sulla "durata" del loro intervento ovvero se i loro saranno dei ruoli da guest star o di regular della seconda stagione, fatto ...

Casting per L’isola di Pietro 2 in Sardegna con Gianni Morandi : come partecipare alle selezioni : Al via i Casting per L'Isola di Pietro 2. Gianni Morandi torna con la seconda stagione di uno dei successi Mediaset dello scorso autunno, le cui riprese si svolgeranno prossimamente in Sardegna, più precisamente a Carloforte, città che lo scorso anno ha riscosso un grande successo di pubblico su Canale5. Per la seconda stagione ci sono ottime novità. Secondo quanto si apprende dai Casting per L'Isola di Pietro 2, insieme a Gianni Morandi ...

L’isola di Pietro 2 ci sarà? Ecco le prime indiscrezioni : L’Isola di Pietro 2 ci sarà? L’amata fiction Mediaset con protagonista Gianni Morandi nei panni di un dottore avrà un seguito oppure no? I fan possono dormire sonni tranquilli. Dopo aver battuto per un paio di domeniche consecutive anche Fabio Fazio ed il suo Che tempo che fa, il noto artista tornerà sull’ammiraglia Mediaset per nuove ed entusiasmanti storie. L’Isola di Pietro 2 ci sarà: il post di Gianni Morandi Gianni ...