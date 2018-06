L’importanza della meteorologia nelle attività antropiche | geologi | chimici e agronomi

Il terremoto dell’Emilia : 6 anni dal sisma - L’importanza della memoria : “A distanza di 6 anni dal 20 e 29 maggio 2012, molto è stato fatto nell’ambito della ricostruzione; per la prima volta ci si è resi conto dell’importanza delle conoscenze geologiche del nostro territorio e mai come prima si è percepita l’evoluzione del territorio sotto i nostri piedi. Lo sforzo effettuato per ampliare la consapevolezza dei cittadini e adeguare la normativa non basta per assicurare alle future generazioni terremoti senza ...

“Spesso agisce nell’ombra”. Scompenso cardiaco - nemico temibile e subdolo del cuore. L’importanza della prevenzione : come informarsi : Gli esperti lo descrivono così: una porta che si apre davanti a una scalinata. Scenderne i gradini significa avvicinarsi all’abisso. E’ questa l’immagine usata per raccontare la parabola dello Scompenso cardiaco, nemico temibile e subdolo del cuore perché spesso agisce nell’ombra, pronto a punire chi abbassa la guardia. Poco conosciuto, sottovalutato, sottodiagnosticato, nonostante sia la seconda causa di morte in Italia ...

L’importanza della nonna materna : Quando si diventa madri, si capisce la propria un po’ di più: non vi è neomamma che non esclami: “Come aveva ragione mia madre!” oppure “Sto diventando come mia madre!”. Il legame tra madre e figlia è da sempre uno dei più solidi e solidali, se esistente. Forse è per questo che all’arrivo di un nipote, si tende a privilegiare il rapporto della nonna materna, cui si domanda una maggiore presenza in casa e si demanda una maggiore ...