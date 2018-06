Il discorso integrale di Liliana Segre al Senato per la fiducia al governo Conte : Standing ovation dell’Aula del Senato per Liliana Segre. Nel suo discorso la senatrice a vita ha detto «che si rifiuta di pensare che la nostra civiltà democratica sia sporcata da leggi speciali nei confronti di Rom e Sinti» e che se ciò accadrà si opporrà «con tutte le forze». Ecco il testo integrale del suo intervento Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi Senatori, prendendo la parola per la prima volta in ...

Il video del discorso di Liliana Segre al Senato per la fiducia al governo Conte : La senatrice a vita, sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz, ha detto che si opporrà «con tutte le energie che mi restano» a nuove leggi discriminatorie nei confronti dei rom The post Il video del discorso di Liliana Segre al Senato per la fiducia al governo Conte appeared first on Il Post.

Liliana Segre : mi opporrò con tutte forze a leggi contro i nomadi : Roma, , askanews, - Tra gli interventi al Senato durante la discussione sulla fiducia al governo di Giuseppe Conte, ha commosso quello della senatrice a vita Liliana Segre, scampata allo sterminio ...

Liliana Segre : “Salvini? Fa il suo mestiere. Ma l’indifferenza per migranti e minoranze nomadi è la stessa di 80 anni fa” : “La storia, per quanto sappiamo che si ripeta, in realtà non si ripete mai esattamente. Ogni situazione è diversa. I grandi silenzi, il grande disinteresse, la grande indifferenza, quello si ripete. Sono le persone e i fatti ad essere diversi. Ma rivedo l’osceno sospetto di chi fino ad adesso non ha osato e adesso osa”. A parlare è la senatrice a vita Liliana Segre che ieri per la prima volta ha preso la parola al Senato per la sua ...

Liliana Segre propone una legge contro l’odio fra diversi : “Rivedo un osceno sospetto” : Dopo il suo applaudito discorso di ieri a Palazzo Madama, la senatrice a vita Liliana Segre ha ribadito il messaggio lanciato ieri contro le leggi speciali: "Continuerò a combattere l'indifferenza finché vivo", afferma annunciando una proposta di legge contro l'odio tra i diversi e per i diritti umani. Segre ribadisce la sua preoccupazione espressa ieri: "Rivedo l’osceno sospetto di chi fino ad adesso non ha osato e adesso osa".Continua a leggere

Perché Liliana Segre si è astenuta sulla fiducia al governo. L'intervento integrale : Ricorda la "scelta sorprendente" del Presidente della Repubblica di nominare "senatrice a vita una vecchia signora, tra le poche che porta ancora sul braccio il numero di Auschwitz" e per Liliana Segre è scattata ieri pomeriggio la standing ovation dell'Aula del Senato. La senatrice a vita ha tenuto un discorso carico di emozione, in cui ha ripercorso in pochi secondi tutta la sua vita, dolorosa e al ...

Il discorso di Liliana Segre al Senato per la fiducia al governo Conte : La senatrice a vita, sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz, ha detto che si opporrà «con tutte le energie che mi restano» a nuove leggi discriminatorie nei confronti dei rom The post Il discorso di Liliana Segre al Senato per la fiducia al governo Conte appeared first on Il Post.

Rom - Salvini : 'Infondate le paure di Liliana Segre sulle leggi speciali' : Sono "paure infondate" quelle espresse di Liliana Segre su leggi speciali per i rom. Lo assicura Matteo Salvini dopo l'intervento a Palazzo Madama della sopravvissuta ai campi di concentramento ...

Le parole nobili di Liliana Segre al Senato : Roma, 5 giu. , askanews, Anche la senatrice a vita Liliana Segre ha annunciato che si asterrà sulla fiducia al governo Conte. Il suo intervento durante la discussione generale è stato sottolineato ...

Liliana Segre : «La democrazia finisce piano piano» : «Ho visto le parole d’odio trasformarsi in dittatura. E poi in sterminio. Vorrei non vederle mai più» Colloquio con la senatrice a vita incarcerata in quanto ebrea a 14 anni, e deportata ad Auschwitz-Birkenau

La difesa di Liliana Segre di Rom e Sinti : 'No a leggi speciali per popoli nomadi' : 'No alla tentazione dell'indifferenza, non anestetizzare le coscienze' chiede la senatrice a vita nel suo intervento al Senato dove si asterrà dalla fiducia. Ricorda il suo passato di bambina ...

Governo - il primo intervento in aula di Liliana Segre : “Aiutiamo gli italiani a essere vigili”. Acclamazione unanime : “La scelta più coerente rispetto alla fiducia a questo Governo credo sia l’astensione: poi valuterò volta per volta le scelte dell’esecutivo, senza pregiudizi ma solo nell’interesse del popolo italiano”. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre annunciando in Senato le sue intenzioni di voto sulla fiducia al Governo guidato da Giuseppe Conte. Standing ovation unanime (e commossa) quando Segre ha ricordato le ...

Liliana Segre porta in scena 'Giobbe' - 23/05/2018 - : 'In un momento storico come quello attuale, caratterizzato da derive autoritarie e manifestazioni di antisemitismo in tutto il mondo, abbiamo sentito la necessità di un progetto artistico che, in ...

La prima fiducia di Liliana Segre. "Dobbiamo lavorare sull'educazione civica nelle scuole" : La senatrice Liliana Segre non ha ancora deciso se voterà o no la fiducia al prossimo governo. “Come faccio a dirglielo? È prematuro. Vediamo chi e che cosa realmente propongono, e poi magari con i miei 5 ‘colleghi’ senatori a vita decideremo una linea comune, anche se non so ancora se si fa: sono una recluta, anche se ho quasi 88 anni!”. Nella sua bella casa milanese, al terzo piano di un palazzo ...