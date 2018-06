Licei musicali Sentenza CdS obbliga il Miur | “ripristinare la seconda ora di strumento”

Licei musicali - violino e contrabbasso sono per pochi : “Accesso solo per chi sa già suonare bene gli strumenti” : Chi pensa di imparare a suonare uno strumento iscrivendosi al liceo musicale può appendere il violino o il contrabbasso al chiodo. Un decreto, il numero 382 firmato l’11 maggio scorso dalla ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, ha alzato l’asticella per gli studenti interessati a questo corso. Potranno accedervi, infatti, solo gli allievi che sanno già suonare bene uno strumento. A fissare i paletti è l’articolo numero otto del provvedimento ...