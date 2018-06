Liberi e Uguali San Salvo | ' Ai lavoratori della Pilkington non basta la propaganda'

Liberi e Uguali diventa partito. Grasso : “Alternativa è scissione dell’atomo”. No di Possibile : “Le abbiamo sbagliate tutte” : Nel 2018 Liberi e Uguali diventerà un partito vero e proprio. Lo ha deciso l’Assemblea nazionale della lista che ha sostenuto Pietro Grasso come candidato premier alle politiche del 4 marzo scorso. La proposta di fare diventare partito il “cartello” di liste nato a sinistra del Pd è arrivata proprio dal presidente del Senato nella sua relazione d’apertura. Sulla road map non c’era però accordo tra i dirigenti delle ...

Castellammare - Rischio scambio elettorale - appello di M5S e Liberi e Uguali al commissario : Gli ultimi articoli di Politica & Lavoro Castellammare - Replica di Amitrano a Mercatelli: «Si informi» Castellammare - Elezioni, primi gazebo in villa comunale. Successi per Tonino Scala e Francesco ...

Liberi e Uguali - assemblea nazionale il 26 maggio : ecco i nodi da sciogliere Video : Era nell'aria e adesso c'è anche l'annuncio ufficiale, Liberi e Uguali si riunira' in assemblea nazionale a Roma sabato 26 maggio. Ancora non è stato reso noto il luogo esatto dell'incontro e l'orario di inizio, ma quello che è certo è che la formazione Politica guidata da Pietro Grasso, tornera' a riunire i propri attivisti di tutta Italia per la prima volta dopo le elezioni politiche che l'hanno vista ottenere un non esaltante 3,4% dei ...

Roberto Speranza : "Liberi e uguali diventi un partito - il nostro rapporto con il Pd dipende dal Pd" : "Si è già perso troppo tempo, non possiamo indugiare oltre". Dal palco di "Restart", la manifestazione dove è prevista la partecipazione anche anche di Orlando, Cuperlo, Fratoianni e Fassina, Roberto Speranza scuote Liberi e uguali. O Leu si trasformerà da lista elettorale a partito vero e proprio oppure Mdp-Articolo 1 convocherà un congresso per mettere fine a "tentennamenti e ambiguità", incalza ...

Sondaggi - M5s e Lega si avvicinano al governo? Tutt’e due in calo. Risalgono Pd e Forza Italia. Liberi e Uguali sopra al 4 : Basta avvicinarsi a Palazzo Chigi che i Sondaggi cambiano direzione. M5s e Lega, dopo tendenze positive durante tutt’e due i mesi di trattative per formare una maggioranza di governo, per la prima volta segnano entrambi il segno meno, anche se restano di gran lunga le prime due forze politiche nei Sondaggi. Secondo i dati di Emg per #Cartabianca la Lega cala dello 0,3 per cento in una settimana e si abbassa leggermente fino al 23,2, mentre ...

Sondaggi - se si vota oggi con il Rosatellum Salvini e Di Maio su. Liberi e Uguali - catastrofe : Il professor Paolo Becchi lo ha profetizzato: se si tornasse a votare con il Rosatellum , il centrodestra potrebbe raggiungere la maggioranza alla faccia di chi, come Roberto D'Alimonte , sostiene al ...

Liberi e uguali - non esistono e fanno solo danni. Come vogliono ridurre i poliziotti Boldrini&Co : Celerino, posa il manganello e assumi la classica posizione di meditazione vipassana. Vedrai che così sconfiggerai il crimine. Con la sola forza del pensiero. O almeno questa è l' idea della senatrice ...

Riconversione dei siti industriali a Brindisi - Liberi e Uguali : A Porto Tolle si e a Brindisi no? : Una chiusura programmata con una Riconversione dei due siti verso una economia circolare e verso la sostenibilità ambientale può essere una occasione irripetibile per il territorio. Non c'è da fare ...

Sinistra Italiana prosegue verso Liberi e Uguali - ma non mancano i dissensi Video : Si è svolta questo 14 e 15 aprile a Roma l'assemblea nazionale di #Sinistra Italiana, che ha discusso sull'esito delle scorse #Elezioni politiche e delle prospettive future, a partire dalla prosecuzione del percorso unitario di #Liberi e Uguali. Vediamo cosa è successo. Assemblea di Sinistra Italiana, gli antefatti L'assemblea nazionale del partito guidato da Nicola Fratoianni, è stata preceduta negli scorsi giorni da due fatti che per motivi ...

Liberi e Uguali - ok dell’ufficio di presidenza : avrà gruppo autonomo. I renziani : “Cosa fa il M5s per un pugno di voti” : Liberi e Uguali avrà un gruppo autonomo alla Camera: l’ufficio di presidenza di Montecitorio ha dato il via libera – all’unanimità – alla deroga per un raggruppamento che non supera i 20 deputati come dice il regolamento. Finora Leu era inserita nel gruppo Misto con i suoi 14 parlamentari. “I requisiti c’erano tutti”, commenta Riccardo Fraccaro, questore anziano e deputato dei Cinquestelle. Il ...

Camera - i 14 deputati di Liberi e Uguali avranno un proprio gruppo autonomo : I 14 deputati di Liberi e Uguali, la formazione a sinistra del Pd che si presentata alle elezioni del 4 marzo con la guida di Pietro Grasso, potranno formare un proprio gruppo parlamentare. La ...

Liberi e Uguali verso gruppo autonomo alla Camera : si discute per il capogruppo Video : E' praticamente fatta per la concessione della deroga, da parte dell'Ufficio di Presidenza della #Camera dei Deputati, in favore di #Liberi e Uguali per la creazione di un gruppo autonomo, il sara' composto quindi da 14 deputati, nonostante appunto i regolamenti parlamentari prevederebbero un minimo di 20 membri per costituire un gruppo. Anche il presidente dell'aula di Montecitorio Roberto Fico sarebbe d'accordo con tale scelta, che peraltro è ...

Liberi e Uguali - il tracollo di Grasso - Bersani e Boldrini : il sondaggio - comunisti fuori dal Parlamento : I 'comunisti' fuori dal Parlamento per la prima volta nella storia della Repubblica. È la sentenza del sondaggio di Antonio Noto , pubblicato sul Quotidiano nazionale . Se si votasse oggi, oltre al ...