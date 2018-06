“Liberi di Fare” | un’altra tappa verso il Disability Pride Italia

meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Mobilitarsi a livello nazionale per sensibilizzare le istituzioni ed esortarle a garantire un pieno diritto all’assistenza personale per le persone disabili. Questo è lo scopo della manifestazionedi, che si svolgerà tra l’8 e il 10 giugno in 14 piazzene, con eventi sincronizzati. Quest’anno,dipuò contare su un partner di eccellenza per trasmettere al meglio il suo messaggio: la Onlus, che organizza inl’omonimo evento annuale, parteciperà alla manifestazione di Roma, l’8 giugno a Piazza del Popolo. “L’assistenza personale autogestita, che permette alle persone disabili di assumere assistenti a loro scelta e stabilire direttamente con essi il modo ideale per essere aiutati, non è attualmente garantita in tutte le regionine, pur essendo indispensabile per le persone che, come me, necessitano di assistenza costante ...