LG annuncia la nuova serie LG Q Stylus | la fascia media con il pennino

Terminate le riprese di House of Cards 6 - lo annuncia Robin Wright con una nuova e inquietante foto di Claire : Il sipario su House of Cards 6 è ufficialmente calato, almeno per quel che riguarda la produzione: le riprese della stagione finale della serie targata Netflix sono Terminate, come ha annunciato su Instagram la protagonista Robin Wright. L'attrice ha infatti condiviso uno scatto promozionale della sua Claire Underwood, nel quale compare con le mani grondanti di sangue. "Lo scorso venerdì abbiamo finito di filmare l'ultima stagione di House of ...

Battlefield V : gli sviluppatori annunciano la nuova modalità multiplayer Airborne : Indipendentemente da come ci si possa sentire riguardo il (discusso) realismo di Battlefield 5, non si può negare che DICE stia lavorando in modo significativo per far evolvere il gameplay. Ciò significa anche portare nuove modalità ed esperienze con cui i giocatori possono divertirsi. A tal fine, Battlefield 5 riceverà una nuova modalità multiplayer chiamata Airborne.Come riporta Gamingbolt, la modalità è stata rivelata su Twitter con una ...

ARM annuncia la nuova CPU Cortex-A76 - insieme alla GPU Mali-G76 e alla VPU Mali-V76 : ARM ha annunciato oggi la nuova CPU Cortex-A76, accompagnata dalla GPU Mali-G76 e dalla VPU Mali V-76, che promettono prestazioni superiori del 40% rispetto al modello precedente. L'articolo ARM annuncia la nuova CPU Cortex-A76, insieme alla GPU Mali-G76 e alla VPU Mali-V76 proviene da TuttoAndroid.

Concerto di Nek Max Renga in Sardegna - annunciata una nuova data : biglietti in prevendita : Il Concerto di Nek Max Renga in Sardegna è ufficiale. Il trio è pronto a sbarcare nell'Isola per un nuovo live con il quale vanno ad arricchire il calendario estivo che avrebbe dovuto concludersi con lo spettacolo alla Summer Arena di Soverato, in programma per il 16 luglio. I tre artisti saranno in Concerto in Sardegna il 27 luglio. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. I prezzi sono ...

annunciata una nuova modalità di gioco aggiuntiva per l'horror survival Agony : Madmind Studios ha rivelato oggi ulteriori informazioni sulla Agony Mode che includerà contenuti addizionali al gioco horror-survival Agony che sarà disponibile il 29 Maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC. La modalità aggiuntiva prevede camere generate in modo casuale per consentire ai giocatori di testare le loro abilità infernali di sopravvivenza. In misteriosi labirinti fatti di ossa umane o camere di ghiaccio, i giocatori affronteranno ...

Google e Microsoft annunciano una nuova vulnerabilità alle CPU - già pronta la patch : Dopo Meltdown e Spectre, una nuova vulnerabilità è stata annunciata da Google e Microsoft. Intel avrebbe già preparato le patch per ridurre ulteriori rischi di rallentamenti. L'articolo Google e Microsoft annunciano una nuova vulnerabilità alle CPU, già pronta la patch proviene da TuttoAndroid.

La nuova "squadra" del Papa - ecco i 14 nuovi cardinali annunciati da Francesco : ecco i nuovi cardinali annunciati dal Papa per il concistoro del 29 giugno. I nomi Ci sono mons. Raphael Sako, patriarca caldeo di Baghdad, mons. Luis Ladaria, prefetto della Congregazione per la...

Tennis World Tour : annunciata la nuova data di uscita per le versioni Switch e PC : In precedenza vi avevamo comunicato che Tennis World Tour sarebbe arrivato il prossimo 22 maggio su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC ma, a quanto pare, per il giorno stabilito vedranno la luce solo le versioni per le console di Sony e Microsoft.Gli utenti PC e Nintendo Switch dovranno attendere qualche giorno in più. Bigben ha infatti confermato, attraverso un comunicato stampa, che i possessori della console ibrida e gli utenti PC potranno ...

NBA : Netflix annuncia nuova serie su Michael Jordan e i Chicago Bulls : Espn Sport e Netflix hanno oggi annunciato la nuova docu-serie che racconterà le gesta dei Chicago Bulls durante gli anni 90, dalla conquista del primo titolo Nba fino all'ultimo ottenuto nel 1997. Una notizia che riempie di gioia gli appassionati di pallacanestro che avranno la possibilità di assaporare più di 500 ore di materiale totalmente inedito che documenterà ogni aspetto della vita cestistica e di quella fuori dal campo della squadra più ...

After Life - Netflix annuncia una nuova serie con Ricky Gervais : Dopo aver preso in considerazione l'idea di suicidarsi, Tom decide invece di vivere per punire il mondo, dicendo e facendo ciò che gli pare. Tony è convinto di aver quasi ottenuto un super potere - ...

Wind Tre e Xiaomi annunciano una nuova partnership strategica : Wind Tre, leader del mercato della telefonia mobile in Italia, e Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, annunciano una importantissima partnership strategica in Italia. L'articolo Wind Tre e Xiaomi annunciano una nuova partnership strategica proviene da TuttoAndroid.

Lorde ha cancellato quasi tutte le foto da Instagram - si prepara per annunciare nuova musica? : I fan ne sono convinti The post Lorde ha cancellato quasi tutte le foto da Instagram, si prepara per annunciare nuova musica? appeared first on News Mtv Italia.

Selena Gomez ha annunciato l’uscita della nuova canzone “Back To You” : In arrivo il 10 maggio The post Selena Gomez ha annunciato l’uscita della nuova canzone “Back To You” appeared first on News Mtv Italia.

Spotify - rivoluzione in arrivo : annunciata la nuova versione gratuita del servizio streaming : Lo streaming guida i ricavi dell'industria discografica e, per la prima volta, è la fonte principale di entrate. Nella stessa giornata, Gustav Soderstrom Chief R&D Officer di Spotify ha tenuto una ...