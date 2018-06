L' Europa perde 60 miliardi di euro a causa dei prodotti taroccati

Karius il portiere più scarso della storia - Klopp il più perdente d'Europa : Era il 51' e non credo che al mondo ci sia qualcuno che aveva visto o raccontato una papera del genere . Se Karius non fosse tedesco e - puta caso - giocasse nella Serie C italiana, ci sarebbe da ...

GEO-FINANZA/ Usa-Cina - il poker in corso può far vincere o perdere l'Europa : Cina e Usa hanno raggiunto una tregua fermando una possibile guerra commerciale. Ma ancora la vicenda non può dirsi conclusa. E può avere conseguenze in Europa. FABIO ACCINELLI(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 06:07:00 GMT)SPY FINANZA/ Il siluro contro l'Europa che l'Italia non vede nemmeno, di M. BottarelliSPILLO/ Energia, il caos che nessuno vede nel contratto tra Lega e M5s, di P. Feletig

Elisabetta Gardini - schiaffo al governo Lega-M5s : 'Se fanno così in Europa perderanno' : 'Quando il nostro governo , di Silvio Berlusconi , ndr, fu buttato di sotto, sapevano che ci sarebbe stata una schiera di persone che avrebbe accettato supinamente i dettami dell 'Europa '. Elisabetta ...

Piazza Affari perde terreno insieme all'Europa : Teleborsa, - Ampliano il rosso a metà giornata le principali borse europee . Dopo un avvio depresso, gli investitori europei continuano a vendere. In questa giornata di festa del 25 aprile anche ...

Milan shock - altro che Champions : adesso rischia di perdere anche l’Europa League - ecco cosa dice il regolamento : Il clamoroso k.o. rimediato ieri sera a San Siro contro il Benevento inguaia tremendamente il Milan non solo per la classifica di questo campionato, ma anche per la prossima stagione che potrebbe essere già compromessa in partenza. Ormai definitivamente sfumata la possibilità di entrare nella prossima Champions League, adesso la squadra di Gattuso rischia di perdere addirittura la qualificazione in Europa League. Sarebbe una batosta con ...