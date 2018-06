Leggi speciali contro i nomadi? La senatrice Segre prepara la legge contro l' odio

Rom - Salvini : 'Infondate le paure di Liliana Segre sulle Leggi speciali' : Sono "paure infondate" quelle espresse di Liliana Segre su leggi speciali per i rom. Lo assicura Matteo Salvini dopo l'intervento a Palazzo Madama della sopravvissuta ai campi di concentramento ...

Segre : immigrati - no a Leggi speciali : "Mi sono astenuta perché non ho mai fatto politica" e pur "non sentendomi rassicurata" dalle parole di Salvini, prima di giudicare "vediamo cosa fanno" Sul tema immigrazione e diritti umani la Lega "...

Segre : immigrati - no a Leggi speciali : 2.47 "Ricordo quei rom morti nel mio lager, dirò no finché vivo alle leggi speciali".Così su Repubblica la neo senatrice a vita, Liliana Segre, annuncia che è pronta "una proposta di legge contro l'odio e per i diritti umani". "Mi sono astenuta perché non ho mai fatto politica" e pur "non sentendomi rassicurata" dalle parole di Salvini, prima di giudicare "vediamo cosa fanno" Sul tema immigrazione e diritti umani la Lega "sappiamo cos'è, ma ...

Salvini : "L'Iva non aumenterà. Rom? Non faremo Leggi speciali" : "I clandestini devono capire che la pacchia in Italia è strafinita". Matteo Salvini ribadisce il pensiero espresso giorni fa e anzi rincara la dose. Il ministro dell'Interno ha dichiarato: "Navi di presunte organizzazioni di volontariato, ancora in queste ore, fanno affari grazie al traffico di esseri umani. Chiederò incontri ai tunisini e ai libici per evitare che qualcuno aiuti gli scafisti". Riguardo al regolamento di Dublino, ha sostenuto: ...

Governo - Segre : 'Mi opporrò a Leggi speciali. Fiducia? Mi astengo' - : La senatrice a vita è intervenuta durante il dibattito per la fiducia all'esecutivo Conte parlando a difesa di Rom e popoli nomadi: "Mi rifiuto di pensare che la nostra civiltà democratica sia ...

Segre : “Mi opporrò a Leggi speciali” : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – La senatrice Liliana Segre ha dichiarato il voto di astensione sulla fiducia al governo Conte. “La mia scelta è quella di optare per il voto di astensione sul governo. Valuterò volta per volta le scelte del governo senza alcun pregiudizio” ha detto la senatrice al suo primo intervento in aula a palazzo Madama. “Svolgerò la mia attività di senatrice rispondendo solo alla mia coscienza. Guidata ...

Segre : "Mi opporrò a Leggi speciali" : La senatrice Liliana Segre ha dichiarato di astenersi sulla fiducia all' esecutivo Conte . "La mia scelta è quella di optare per il voto di astensione sul governo. Valuterò volta per volta le scelte ...

Segre : “Mi opporrò a Leggi speciali” : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – La senatrice Liliana Segre ha dichiarato il voto di astensione sulla fiducia al governo Conte. “La mia scelta è quella di optare per il voto di astensione sul governo. Valuterò volta per volta le scelte del governo senza alcun pregiudizio” ha detto la senatrice al suo primo intervento in aula a palazzo Madama. “Svolgerò la mia attività di senatrice rispondendo solo alla mia coscienza. Guidata ...

La difesa di Liliana Segre di Rom e Sinti : 'No a Leggi speciali per popoli nomadi' : 'No alla tentazione dell'indifferenza, non anestetizzare le coscienze' chiede la senatrice a vita nel suo intervento al Senato dove si asterrà dalla fiducia. Ricorda il suo passato di bambina ...