Lega Pro | Gravina | “in tempi rapidi il mio successore”

Licia Ronzulli a Omnibus - la profezia sul governo : 'Ecco quanto durano M5s e Lega' : Siamo ad Omnibus , su La7, dove la conduttrice Gaia Tortora conferisce a Lucia Ronzulli , sua ospite, il titolo di Nostradamus. 'Chiediamo una previsione a lei, ogni volta ci prende. Viene qui e dopo ...

La7 - Gaia Tortora risponde a proteste su Twitter : “Lega e M5s? O loro esponenti vengono qui o ne facciamo a meno” : “A chi sta scrivendo che stiamo parlando male di M5s e Lega senza che ci siano esponenti, ricordo che la linea di questo programma, a maggior ragione adesso con Lega e M5s al governo, è che o i loro esponenti vengano nel nostro talk e partecipino al dibattito oppure ne facciamo a meno. Le regole le stabiliamo noi”. Così la giornalista Gaia Tortora risponde, nel corso di Omnibus (La7), alle proteste di utenti simpatizzanti della Lega ...

La frecciata di Conte : 'Renzi mi chiama colLega. Ma pure lui è professore?' : 'Non ci avrei mai creduto, vero'. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte risponde, all'uscita della lunga giornata in Senato dove ha incassato la prima fiducia, ai cronisti che gli chiedono ...

La battuta di Conte dopo la fiducia : «Renzi mio colLega? Perché - è professore?» Video : Il presidente del Consiglio dopo il voto a Palazzo Madama: "Se me lo avessero detto un mese fa non ci avrei creduto"

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega Calcio vara trattative private - MediaPro rilancia : Bocciate le garanzie di MediaPro, la Lega Serie A archivia il contratto con gli spagnoli e apre una nuova fase per la vendita dei Diritti tv del campionato. Iniziano le trattative private, che nel minimo tempo (l'obiettivo è vendere il 13 giugno) devono fruttare il massimo ricavo possibile. Torna in corsa Sky, e sono un'incognita Perform, Tim e Mediaset. Il prezzo minimo è fissato a 1,1 miliardi di euro, 50 milioni in più ...

Lega Serie B : “la Figc deve chiarire che il progetto delle seconde squadre deve essere limitato alla Lega Pro” : “La Figc deve chiarire che il progetto delle seconde squadre deve essere limitato alla Lega Pro”. La Lega B non cambia posizione e il presidente Mauro Balata nelle prossime ore invierà “un’istanza formale al commissario Fabbricini affinché la Federcalcio modifichi la delibera escludendo la possibilità che le seconde squadre vengano promosse in Serie B”. In caso contrario, ha aggiunto il presidente della Lega B, ...

Conte rompe l'imbarazzante silenzio su Sacko : "Servono percorsi di Legalità". Braccianti pronti a manifestazione a Roma : L'unica standing ovation bipartisan del discorso programmativoco del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivata quando il professore a capo del governo gialloverde ha chiesto un applauso ...

Governo - Conte in Senato : “Fuori mafia dallo Stato”. Cori in aula di Lega e M5s - Renzi protesta : interviene Casellati : Standing ovation, con tanto di coro, per il presidente del Consiglio, dai banchi della maggioranza, nel momento in cui Giuseppe Conte ha parlato di lotta alla mafia e di aggressione alla sua economia. I Senatori di Lega e M5s sono immediatamente scattati in piedi e hanno cominciato a scandire lo slogan “fuori la mafia dallo Stato“. Proteste dai banchi del Pd e da parte di Matteo Renzi. Per calmare l’aula, è intervenuta la ...

Diritti tv - la Lega di A chiude a Mediapro : Sky in pole position : È durata circa due ore l'assemblea della Lega Calcio di serie A dedicata ai Diritti televisivi per il triennio 2018/2021. I rappresentanti delle formazioni della massima serie, dopo aver chiuso ...

Martina boccia il prof.Conte : replica solo la propaganda M5s-Lega : Roma, 5 giu. , askanews, - "Dal Presidente del Consiglio una replica della propaganda che abbiamo ascoltato per 90 giorni da Lega e M5S. solo un discorso generico, pieno di luoghi comuni". Il ...