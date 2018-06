Le onde cerebrali potrebbero sostituire le impronte digitali per garantire la sicurezza

Cina - un cappello per controllare le onde cerebrali dei lavoratori : così le aziende aumentano efficienza e profitti : Negli Stati Uniti e in Svezia è un chip sottopelle ad aumentare l’efficienza dei lavoratori. In Cina basta un cappello. Secondo quanto riporta il quotidiano di Hong Kong South China Morning Post, la Repubblica popolare è il primo paese al mondo ad avere adottato su larga scala una tecnologia in grado di monitorare emozioni e altre attività mentali sul posto di lavoro. Si tratta di sensori wireless, applicabili ai normali berretti e caschi ...