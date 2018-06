Le mani dei grillini sulla Rai

Graziano Delrio contro Giuseppe Conte : "Non faccia il pupazzo nelle mani dei partiti" : "Presidente Conte, prima studi, abbia l'umiltà di studiare: non venga qui a fare lezioni. Non è qui per concederci il privilegio di vederla osservare la Costituzione. Lei ha il dovere di rispettarla". Lo ha detto il capogruppo del Pd, Graziano Delrio, alla Camera."E se vuole rispettare davvero la Costituzione - ha proseguito -, prenda quel programma che ha sul tavolo e lo riscriva, prenda la lista dei ministri e lo riscriva. Sono ...

Normani Kordei sorprende un fan presentandosi al suo diploma : Un giorno indimenticabile The post Normani Kordei sorprende un fan presentandosi al suo diploma appeared first on News Mtv Italia.

Calcio - Mondiali Russia 2018 : le favorite. Neymar la stessla di un super Brasile - talento ed esperienza per Spagna e Germania - la Francia dei giovani può stupire : Quattro squadre in pole per alzare al cielo la coppa più ambita. I Mondiali 2018 in Russia avranno inizio giovedì 14 giugno, ma in tanti già si interrogano su chi potrà fregiarsi del titolo di campione del mondo in un’edizione in cui sono in tanti a giocarsi le proprie chance di primeggiare. Brasile, Germania, Spagna e Francia sembrano disporre di talento e qualità superiori rispetto al resto della comitiva, ma la pattuglia delle outsider ...

Selfiete : la mania dei millenials : ... dimostrano che ciò che induce una persona a ricercare un costante appagamento e approvazione da parte dal mondo virtuale cela enormi lacune rintracciabili nella propria vita privata e reale. Sono ...

Romanina - lezioni di legalità dopo aggressione dei Casamonica : “Servono reti alternative alla malavita” : Bambini a scuola di giornalismo e legalità. “Il modo migliore per non far spegnere la luce sulla Romanina”, il quartiere di Roma est roccaforte del clan dei Casamonica, teatro del violento pestaggio del giorno di Pasqua ai danni di un barista della zona e di una avventrice per lo più disabile. La Rete dei Numeri Pari, Libera, la Rete Nobavaglio, Articolo 21, DaSud, insomma “quelli del Roxy Bar” – dai “caffè della legalità” che i ...

Furto a Zanotti - re delle scarpe dei vip : colpo da 700mila euro. 'Vado all'estero - in Romania c'è più sicurezza' : Sei volte in tre anni: Giuseppe Zanotti, imprenditore delle scarpe, non ne può davvero più. L'ennesimo Furto nella sua azienda, per un valore totale di 700mila euro, lo sta portando a valutare ...

Sport e religione vanno d'accordo. Nel nome dei valori umani : Per questo, 'dare il meglio di sé nello Sport è anche una chiamata ad aspirare alla santità'. Concetto ribadito dal cardinale Farrel, che nel suo intervento ha spiegato come il titolo del documento ...

Furto a Zanotti - re delle scarpe dei vip : colpo da 700mila euro. «Vado all'estero - in Romania c'è più sicurezza» : 'Io lavoro nel mondo, ma le tasse le pago in Italia e ho bisogno di sicurezza, che il mio lavoro venga protetto - conclude - Siamo al sesto Furto di seguito, non si può andare avanti. Ti viene voglia ...

Festa della Repubblica : comunicato del Coordinamento Nazionale dei docenti della disciplina “Diritti Umani” : Alla vigilia della Festa della Repubblica il Coordinamento Nazionale dei docenti della disciplina “Diritti Umani” emette un comunicato stampa. comunicato stampa Il Coordinamento Nazionale docenti della disciplina dei Diritti Umani, in occasione del 2 giugno giornata celebrativa Nazionale, istituita per ricordare la nascita della nostra Repubblica, intende sottolineare l’importanza della divulgazione dell’evento all’interno delle istituzioni ...

Parte la "guerra" dei dazi. Francia e Germania contro Trump : "Reagiremo in modo robusto" : Parte la "guerra" dei dazi e l'Europa fa già sentire la sua voce con Francia e Germania che annunciano di voler reagire in modo "robusto" alle tariffe Usa su acciaio e alluminio decise dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.I timori di una guerra commerciale scuotono le Borse. Chiusura negativa a Tokyo. Il calo, nel corso della seduta, è stato frenato da un leggero deprezzamento dello yen, fattore che aiuta le grandi ...

Il governo gialloverde visto dall'estero : Italia nelle mani dei populisti : Anche nel giorno della guerra commerciale di Trump ai suoi , ex?, alleati, l'Italia riesce a fare notizia nel mondo. L'ipotesi più temuta dai media

Nasce il Governo Conte - la lista dei ministri. Domani alle 16 il giuramento. Il premier : «Lavoriamo per migliorare la vita agli italiani» : Il premier Giuseppe Conte ha ricevuto questa sera l'incarico a formare il Governo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Conte ha accettato l'incarico e ha presentato al capo...

Nuovo incarico a Conte. Giurerà domani. Ecco la lista dei ministri : Gli aggiornamenti ora per ora 21.40 Nuovo incarico a Conte, giurerà domani alle 16 Sergio Mattarella ha conferito nuovamente a Giuseppe Conte l'incarico di formare il governo. Conte ha accettato e presentato la lista dei ministri. Giurerà domani alle 16 21.30 Salvini: "Abbiamo lavorato tanto. Speriamo non ci siano sorprese" "Ci abbiamo lavorato tanto. Speriamo non ci siano sorprese". Così il ...

Strappa la carta di circolazione dalle mani dei carabinieri che aveva insultato - solo per evitare la multa. Finisce nei guai : Oltraggio, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale : sono queste le accuse contestate a A.S. , queste le sue iniziali, , 52enne di Gallipoli deferito in stato di libertà dai carabinieri della ...