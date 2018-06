Le maglie di Harry Styles a tema Pride per il mese di giugno | i ricavi a favore di un

optimaitalia

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Due specialidiper ildi: per le settimane a venire, sarà possibile acquistare online sul sito del cantante inglese dellette speciali in, per celebrare ildell'orgoglio gay.Si tratta di duette con la celebre stampa del merchandising di"Treat People With Kindness", che per l'occasione presentano i colori dell'arcobaleno, tipici del Gay. È possibile acquistare le duedialla seguente pagina per tutto ildi.Idella vendita delle duespeciali asaranno tutti devoluti in beneficenza all'organizzazione GLSEN, composta da genitori, studenti e leader della comunità LGBTQ, che sostiene un progetto volto a garantire scuole sicure e inclusive per ragazzi LGBTQ. Learcobaleno sono disponibili in edizione limitata.Non ...