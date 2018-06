Le immagini dell' incendio al Mandarin hotel di Londra

Eruzione vulcano Guatemala - si aggrava il bilancio della catastrofe : 270 morti e dispersi - le immagini dall’alto sono inquietanti [FOTO e VIDEO] : 1/28 ...

Calabria e Sicilia “catturate” dalla sentinella dello spazio : ecco le prime immagini del satellite Sentinel-3B : La Calabria e la Sicilia, con l’Etna bene in evidenza, sono protagoniste delle prime immagini inviate a Terra dal satellite Sentinel-3B, la sentinella del pianeta lanciata il 25 aprile nell’ambito del programma Copernicus, promosso da Agenzia Spaziale Europea e Commissione Europea. Si tratta di un’immagine nell’infrarosso, “catturata” dall’altimetro e dal radiometro Slstr (Sea and Land Surface ...

Governo Conte - dai cartelli di Faraone alle smorfie di Renzi : tutte le immagini del giorno della fiducia – FOTO : cartelli irriverenti, smorfie tra i banchi e facce stanche. Tra un intervento a favore e uno contrario al nuovo esecutivo, a Palazzo Madama i senatori trovano il tempo per alleggerire la lunga giornata che porterà al voto di fiducia del Governo guidato da Giuseppe Conte. Il dem Davide Faraone espone dei fogli con scritte provocatorie: “Se parla del Sud Salvini gli mena” e “Non ha letto nemmeno il Def”. In ...

Il vulcano El Fuego - una nuova Pompei in Guatemala. Le immagini dell’eruzione : Sono immagini che riportano alla memoria Pompei quelle che arrivano dal Guatemala. Solo che risalgono al primo secolo dopo Cristo, ma al primo del nuovo millennio. Il Volcan de Fuego è attivo nel sudovest del Guatemala, è esploso nella sua eruzione più violenta in oltre 40 anni. Solo nel 1974 si ricorda un’esplosione simile. Sono stati seppelliti sotto cenere e lava interi paesi attorno al vulcano. 69 persone sono morte nell’eruzione, ma solo 17 ...

Formula 1 - GP Canada : la gara di Montreal spiegata con le immagini della telemetria : Il GP del Canada è in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD , canale 207, . E con Sky Q l'incredibile definizione del 4K HDR

Eruzione vulcano Guatemala - catastrofe come Pompei : lahar devastanti uccidono decine di persone - le immagini dell’orrore [FOTO e VIDEO] : 1/47 ...

BUONA FESTA DELLA REPUBBLICA - immagini E FRASI DI AUGURI/ Pertini e la Costituzione : "La Repubblica va difesa" : BUONA FESTA DELLA Repubblica, FRASI di AUGURI e IMMAGINI: ecco come celebrare il 2 giugno. Se non sapete cosa scrivere ai vostri amici, questo è il posto che fa per voi(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 16:09:00 GMT)

Matrimonio Daniele Bossari-Filippa Lagerback : le immagini della bellissima sposa [VIDEO] : Daniele Bossari e Filippa Lagerback si sposano oggi nella splendida cornice delle Ville Ponti a Varese. Con tantissimi ospiti celebri, testimoni di nozze d’eccezione e l’organizzazione maniacale di Enzo Miccio, i due Vip si uniscono in Matrimonio dopo una figlia e 14 anni di ‘fidanzamento’. A seguito della proposta di Matrimonio arrivata al Grande Fratello Vip, a cui Daniele ha partecipato e vinto, oggi vanno in scena le nozze della coppia. Tra ...

Buona Festa della Repubblica - frasi di auguri e immagini/ Ciampi e la bandiera italiana : elogio del Tricolore : Buona Festa della Repubblica, frasi di auguri e immagini: ecco come celebrare il 2 giugno. Se non sapete cosa scrivere ai vostri amici, questo è il posto che fa per voi(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 14:32:00 GMT)

Festa della Repubblica - frecce tricolori nei cieli di Roma : le immagini e i VIDEO della parata : 1/76 ...

BUONA FESTA DELLA REPUBBLICA - immagini E FRASI DI AUGURI/ Giovanni Leone e la difesa degli ideali repubblicani : BUONA FESTA DELLA REPUBBLICA, FRASI di AUGURI e IMMAGINI: ecco come celebrare il 2 giugno. Se non sapete cosa scrivere ai vostri amici, questo è il posto che fa per voi(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 11:50:00 GMT)

Daniele Bossari sposa Filippa : le immagini delle nozze e degli invitati Video : Daniele Bossari e Filippa Lagerback hanno finalmente coronato il loro sogno d'amore [Video]. Questo pomeriggio, infatti, sono state celebrate le nozze ufficiali della coppia, che dopo 18 anni di grande amore ha deciso di compiere questo passo importante. Un matrimonio molto atteso dal pubblico, dato che la proposta di nozze è arrivata è arrivata quest'anno all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Oggi le nozze di Daniele Bossari e ...

Festa della Repubblica - Buon 2 Giugno 2018 : immagini - VIGNETTE - GIF - VIDEO - FRASI e CITAZIONI per gli auguri [GALLERY] : Il 2 Giugno 2018 si celebra la 72ª Festa della Repubblica Italiana, in ricordo della nascita della Repubblica, nel giorno in cui si tenne il referendum istituzionale del 2 Giugno 1946. La Festa della Repubblica è un’occasione di riflessione, che vuole rimarcare l’importanza ed il valore della scelta della Repubblica perché è sul percorso della pacificazione civile, della concordia e dell’unificazione nazionale che si è ...

Matrimonio Daniele Bossari-Filippa Lagerback : le prime immagini della bellissima sposa [VIDEO] : Filippa Lagerback arriva alle Ville Ponti di Varese per il Matrimonio con Daniele Bossari, la sposa è splendida: le prime immagini Daniele Bossari e Filippa Lagerback si sposano oggi nella splendida cornice delle Ville Ponti a Varese. Con tantissimi ospiti celebri, testimoni di nozze d’eccezione e l’organizzazione maniacale di Enzo Miccio, i due Vip si uniscono in Matrimonio dopo una figlia e 14 anni di ‘fidanzamento’. A ...