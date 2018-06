Le cuffie Honor Clear misurano la frequenza cardiaca a un ottimo prezzo

Non solo Honor 10 - la casa cinese presenta cuffie - selfie stick e caricabatterie : Oltre al nuovo smartphone Honor 10, Honor presenta oggi anche alcuni accessori: ecco tre nuovi modelli di cuffie (in-ear, over-ear e wireless), un selfie stick in grado di trasformarsi in una lampada da tavolo e un caricabatterie multiplo. L'articolo Non solo Honor 10, la casa cinese presenta cuffie, selfie stick e caricabatterie proviene da TuttoAndroid.