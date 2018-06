Lazio | Murra coordinatore dell’Avvocatura regionale tra perplessità sul bando e il

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Il requisito sulla giustizia contabile scompare dale il legale finito a processo può diventare il nuovodel. La Giunta guidata da Nicola Zingaretti ha approvato la delibera che assegna l’incarico a Rodolfo, ex capo degli avvocati del Campidoglio ai tempi di Ignazio Marino sindaco e molto stimato negli ambienti Dem. Nel dicembre 2017,ha ricevuto dalla Corte dei Conti, insieme ad altre 24 persone, una citazione in giudizio – il corrispettivo del rinvio a giudizio penale – relativa agli extracosti e ritardi nella realizzazione della Metro C, per un danno erariale ipotizzato complessivo di 221 milioni. La prima udienza è stata fissata per il 5 luglio. “Non avere procedimenti pendenti di fronte alla Corte dei Conti” era un requisito fondamentale del primo, pubblicato nel giugno 2017, cuinon ha potuto rispondere ...