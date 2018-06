Lavorare nella maison Chanel | posizioni aperte per stage e assunzioni

Grace Jones/ “Non mi perdo nella nostalgia e non sono un’icona - alle ragazze dico di Lavorare duro” : Grace Jones : "Non mi perdo nella nostalgia e non sono un’icona , alle ragazze dico di lavorare duro". Le dichiarazioni della poliedrica artista che oggi compie 70 anni(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 11:30:00 GMT)

Padova - scuola spedisce gli alunni indisciplinati a Lavorare nella casa di riposo : Cambiano le punizioni in una scuola superiore di Camposampiero, nel Padovano. Non più sospensioni e brutti voti per gli studenti indisciplinati, ma pulizie nella stessa scuola oppure anche attività sociali con gli anziani in una casa di riposo. Secondo i prof i metodi tradizionali non funzionano più e quindi ecco tentare quelli “alternativi”.Continua a leggere