L' attualità di Franco Modigliani nel dibattito sulle pensioni

(Di mercoledì 6 giugno 2018) La legge Fornero non l'ha neppure citata, il presidente Conte, nel suo lungo intervento al Senato. Eppure la sua revisione, quando non la sua revoca, era stata tra i punti centrali della campagna. Dimenticanza? Prudenza? Come che sia, non c'è dubbio che ci sarà presto chi provvederà a rimediare. D'altronde quello della riformastica è un tema che tiene banco da più di un quarto di secolo. Esattamente da 23 anni, per quanto mi riguarda.Era fine 1994: contro la riforma Dini (prima maniera) il sindacato aveva fatto le barricate, scatenando una serie di scioperi durissimi, obbligando Silvio Berlusconi, che pure vi aveva giocato la sua credibilità, a stralciarla dalla finanziaria. Io ero alla mia prima esperienza parlamentare: eletto con i Progressisti, in campagna elettorale non avevo certo fatto mistero delle mie idee, anche. ...