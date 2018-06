L’attacco più duro alla D’Urso e al suo GF arriva da Alberto Dandolo

dilei

(Di mercoledì 6 giugno 2018)piùal Grande Fratello di Barbarada, che su Instagram ha criticato la conduttrice per aver portato nella casa Gina Lollobrigida. La finale del Grande Fratello 15, che ha visto trionfareMezzetti, è stata ricca di colpi di scena. Fra gli ospiti della puntata la più illustre è stata senza dubbio la Lollo Nazionale che ha varcato la porta rossa per conoscere gli inquilini della casa più spiata d’Italia. La sua ospitata però è stata criticata duramente da moltissimi telespettatori ed è oggetto di un attacco da parte di, noto giornalista di Oggi e Dagospia, che ha dedicato all’episodio un post su Instagram. “Questa immagine non è il simbolo dell’apoteosi del trash – ha scritto -. Questa è una immagine triste. Permettere che un simbolo nazionale, un mito in terra, entri nella casa del GF e ...